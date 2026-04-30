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Makler Nachfolger Club e.V. Rothenbühlstraße 1 96163 Gundelsheim bei Bamberg, Deutschland https://www.makler-nachfolger-club.de
Ansprechpartner:in Herr Thomas Suchoweew +49 951 420256
Logo der Firma Makler Nachfolger Club e.V.

Maklerbestand verkaufen im Raum Schweinfurt

Maklerbestand im Raum Schweinfurt zur Übernahme gesucht – Etabliertes Maklerunternehmen kauft Maklerbestände in der Region Unterfranken.

(lifePR) (Gundelsheim bei Bamberg, )
Versicherungsmaklerunternehmen aus Schweinfurt bietet sich als zuverlässiger und erfahrener Nachfolger für die Übernahme von Maklerbeständen und kleineren Maklerunternehmen in der Region Unterfranken an. Das Unternehmen ist insbesondere in den Regionen Schweinfurt, Würzburg, Bamberg, Haßfurt, Bad Kissingen, Bad Neustadt und Karlstadt aktiv und sucht gezielt nach geeigneten Bestandsübernahmen.

Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen in dritter Generation mit über 40 Jahren Markterfahrung verfolgt das Maklerunternehmen eine nachhaltige Wachstumsstrategie durch den gezielten Zukauf und die langfristige Integration bestehender Versicherungsbestände. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das kurzfristige Neugeschäft, sondern die verantwortungsvolle Weiterführung gewachsener Kundenbeziehungen.

Das Unternehmen arbeitet mit einer breiten Marktabdeckung von über 80 Versicherungsgesellschaften und bietet Lösungen sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Kompositsparten. Bestände werden strukturiert, diskret und mit klar definierten Prozessen übernommen und in bestehende Systeme integriert.

Gesuch: Maklerbestände und Maklerunternehmen
  • Übernahmefähige Maklerbestände in der Region Unterfranken
  • Kleinere Maklerunternehmen mit stabilen Strukturen
  • Gewachsene Privatkundenbestände mit nachvollziehbarer Dokumentation
  • Bestände mit langfristigen Kundenbeziehungen und stabiler Bestandscourtage
Eine transparente Kaufpreisgestaltung sowie eine geordnete und partnerschaftliche Übergabephase werden ausdrücklich vorausgesetzt.

Leistungsversprechen und Infrastruktur

Das Maklerunternehmen stellt eine umfassende Infrastruktur für Kundenbetreuung und Bestandsverwaltung bereit. Dazu gehören unter anderem:
  • Erreichbarkeit von Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
  • Kommunikation über E-Mail, Telefon, WhatsApp, Videocall und persönliche Beratung vor Ort
  • Zulassungs- und Verwaltungsservice
  • Interner Schadensservice von der Aufnahme bis zur Regulierung – auch bei Fremdschäden
  • Ein etabliertes Netzwerk aus Handwerkern sowie spezialisierten Partnern (u. a. Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater und Vermögensverwalter)
Durch langjährige Erfahrung und fundierte Qualifikationen legt das Unternehmen besonderen Wert auf eine ehrliche und bedarfsgerechte Beratung. Nicht jedes Produkt wird automatisch empfohlen – im Fokus steht stets die passende Lösung für den Kunden.

Ziel: Nachhaltige Fortführung von Lebenswerken

Ziel der Bestandsübernahmen ist eine langfristige Sicherung der Bestandsqualität sowie die kontinuierliche Betreuung der bestehenden Mandanten. Das Maklerunternehmen versteht sich als verlässlicher Partner, das Maklerbestände nicht nur übernimmt, sondern diese im Sinne des bisherigen Lebenswerks verantwortungsvoll weiterführt.

Eine strukturierte Übergabe, transparente Kommunikation mit den Mandanten sowie die Wahrung bestehender Kundenbeziehungen stehen dabei im Vordergrund.

Interessierte Maklerinnen und Makler, die eine Nachfolgelösung oder Bestandsübernahme in Betracht ziehen, sind eingeladen, den direkten Kontakt zu suchen. Gerne stellen wir das Unternehmen im Rahmen eines persönlichen Gesprächs sowie einer Besichtigung der Räumlichkeiten näher vor.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr: 97260404 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Franken.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

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Deutschlands größtes Nachfolgerportal für Makler

Makler Nachfolger Club e.V.

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig von Versicherungsgesellschaften und Pools. Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

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