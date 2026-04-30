Maklerbestand verkaufen im Raum Schweinfurt

Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen in dritter Generation mit über 40 Jahren Markterfahrung verfolgt das Maklerunternehmen eine nachhaltige Wachstumsstrategie durch den gezielten Zukauf und die langfristige Integration bestehender Versicherungsbestände. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das kurzfristige Neugeschäft, sondern die verantwortungsvolle Weiterführung gewachsener Kundenbeziehungen.
Das Unternehmen arbeitet mit einer breiten Marktabdeckung von über 80 Versicherungsgesellschaften und bietet Lösungen sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Kompositsparten. Bestände werden strukturiert, diskret und mit klar definierten Prozessen übernommen und in bestehende Systeme integriert.
Gesuch: Maklerbestände und Maklerunternehmen
- Übernahmefähige Maklerbestände in der Region Unterfranken
- Kleinere Maklerunternehmen mit stabilen Strukturen
- Gewachsene Privatkundenbestände mit nachvollziehbarer Dokumentation
- Bestände mit langfristigen Kundenbeziehungen und stabiler Bestandscourtage
Leistungsversprechen und Infrastruktur
Das Maklerunternehmen stellt eine umfassende Infrastruktur für Kundenbetreuung und Bestandsverwaltung bereit. Dazu gehören unter anderem:
- Erreichbarkeit von Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Kommunikation über E-Mail, Telefon, WhatsApp, Videocall und persönliche Beratung vor Ort
- Zulassungs- und Verwaltungsservice
- Interner Schadensservice von der Aufnahme bis zur Regulierung – auch bei Fremdschäden
- Ein etabliertes Netzwerk aus Handwerkern sowie spezialisierten Partnern (u. a. Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater und Vermögensverwalter)
Ziel: Nachhaltige Fortführung von Lebenswerken
Ziel der Bestandsübernahmen ist eine langfristige Sicherung der Bestandsqualität sowie die kontinuierliche Betreuung der bestehenden Mandanten. Das Maklerunternehmen versteht sich als verlässlicher Partner, das Maklerbestände nicht nur übernimmt, sondern diese im Sinne des bisherigen Lebenswerks verantwortungsvoll weiterführt.
Eine strukturierte Übergabe, transparente Kommunikation mit den Mandanten sowie die Wahrung bestehender Kundenbeziehungen stehen dabei im Vordergrund.
Interessierte Maklerinnen und Makler, die eine Nachfolgelösung oder Bestandsübernahme in Betracht ziehen, sind eingeladen, den direkten Kontakt zu suchen. Gerne stellen wir das Unternehmen im Rahmen eines persönlichen Gesprächs sowie einer Besichtigung der Räumlichkeiten näher vor.
Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr: 97260404 an:
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Franken.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.