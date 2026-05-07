Maklerbestand verkaufen im Raum Münster Osnabrück Emsland Bergisches Land

Bestandsnachfolger aus Remscheid sucht Maklerbestand oder Maklerunternehmen
Regionen:
Münsterland & Osnabrücker Land (Münster, Osnabrück, Rheine/Kreis Steinfurt)
Süd-Emsland & Grafschaft Bentheim (Lingen, Bad Bentheim, Schüttorf)
Bergisches Land (Remscheid, Wuppertal, Solingen)
Ihr Lebenswerk in verlässlichen Händen
Sie haben über viele Jahre hinweg einen wertvollen Maklerbestand aufgebaut – geprägt von Vertrauen, persönlicher Beratung und gewachsenen Kundenbeziehungen. Wenn nun der Zeitpunkt näher rückt, dieses Lebenswerk zu übergeben, geht es um weit mehr als Zahlen: Es geht um Verantwortung und Kontinuität.
Wir bieten Ihnen eine Nachfolgelösung, die diesem Anspruch gerecht wird.
Wer wir sind – Unternehmer, keine Investoren
Wir sind ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit drei Gesellschaftern und seit 2016 erfolgreich am Markt tätig.
Keine anonymen Strukturen, keine kurzfristige Renditeorientierung – sondern langfristiges Unternehmertum.
- Persönlich geführt
- Modern und vollständig digitalisiert
- Gleichzeitig werteorientiert: Vertrauen, Ehrlichkeit, Handschlagqualität
Regionale Stärke & bundesweite Betreuung
Durch unsere digitale Aufstellung betreuen wir Kunden bundesweit.
Gleichzeitig legen wir großen Wert auf persönliche Nähe – insbesondere in folgenden Regionen:
- Münsterland & Osnabrücker Land
- Süd-Emsland & Grafschaft Bentheim
- Bergisches Land
Wir übernehmen Maklerbestände mit Fokus auf:
- Sachversicherungen
- Biometrische Absicherung
- Lebensversicherungen
Wenn Ihr Bestand hier Schwerpunkte hat, passen wir fachlich und strukturell sehr gut zusammen.
Flexible Nachfolgelösungen
Jede Übergabe ist individuell – deshalb bieten wir Ihnen maximale Flexibilität:
- Komplettverkauf
- Gleitender Übergang
- Rentenmodell / laufende Vergütung
Übernahme von Mitarbeitern
Gute Mitarbeiter sind ein zentraler Erfolgsfaktor.
Bei Bedarf übernehmen wir Ihr bestehendes Team sehr gerne und sorgen für Kontinuität.
Unser Versprechen
- Diskrete und vertrauliche Abwicklung
- Faire und transparente Konditionen
- Strukturierter Übergabeprozess
- Nachhaltige Weiterbetreuung Ihrer Kunden
Lernen wir uns kennen
Lassen Sie uns unverbindlich über Ihre Vorstellungen sprechen – gerne persönlich bei einer guten Tasse Kaffee.
Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr: 48260403 an:
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Franken.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.