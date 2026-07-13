Maklerbestand verkaufen im Raum Göppingen und Baden-Württemberg
Bestandsnachfolger aus Göppingen sucht Versicherungsmakler für eine verantwortungsvolle Unternehmensnachfolge
Ein neues Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. aus Göppingen hat sich genau auf diese Aufgabe spezialisiert. Das inhabergeführte Maklerunternehmen sucht Versicherungsmakler sowie kleinere und mittelständische Maklerunternehmen, die einen zuverlässigen Nachfolger für ihren Versicherungsbestand suchen.
„Für viele Makler steht nicht allein der Verkauf des Bestands im Vordergrund. Sie möchten vor allem sicher sein, dass ihre Kunden auch künftig persönlich, kompetent und langfristig betreut werden. Genau diesen Anspruch verfolgen wir bei jeder Bestandsübernahme“, erklärt das Unternehmen.
Im Mittelpunkt stehen individuelle Nachfolgelösungen, die sowohl die Interessen des abgebenden Maklers als auch die Bedürfnisse der Kunden berücksichtigen. Dabei können sowohl vollständige Versicherungsbestände als auch Teilbestände oder komplette Maklerunternehmen übernommen werden.
Gesucht werden Maklerbestände insbesondere in Göppingen, Stuttgart, Ulm sowie in ganz Baden-Württemberg. Auch Bestände aus angrenzenden Regionen werden nach individueller Prüfung übernommen.
Der Verkaufsprozess beginnt grundsätzlich mit einem unverbindlichen und streng vertraulichen Gespräch. Anschließend erfolgt eine faire Bewertung des Versicherungsbestands sowie die gemeinsame Planung einer individuellen Übergabe. Auf Wunsch begleitet der bisherige Makler die Kunden während einer Übergangsphase, um einen möglichst reibungslosen Wechsel sicherzustellen.
Der Makler Nachfolger Club e.V. setzt sich bundesweit dafür ein, Versicherungsmakler bei der Unternehmensnachfolge zusammenzubringen und passende Nachfolgelösungen zu fördern. Ziel ist es, erfolgreiche Maklerunternehmen zu erhalten und gleichzeitig die langfristige Betreuung der Kunden sicherzustellen.
Versicherungsmakler, die sich heute oder in den kommenden Jahren mit ihrer Unternehmensnachfolge beschäftigen, können frühzeitig und unverbindlich Kontakt aufnehmen. Eine rechtzeitige Planung schafft die besten Voraussetzungen für eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung und eine erfolgreiche Fortführung des aufgebauten Kundenbestands.
Über das Unternehmen
Das inhabergeführte Maklerunternehmen mit Sitz in Göppingen betreut Privat- und Gewerbekunden in allen Versicherungsfragen. Im Rahmen der Unternehmensnachfolge übernimmt das Unternehmen Versicherungsbestände und kleinere Maklerunternehmen in Göppingen und ganz Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langfristige Kundenbeziehungen sowie eine faire und verantwortungsvolle Bestandsübernahme.
Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus Göppingen Nr.: 73250203
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen in Baden-Württemberg.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.