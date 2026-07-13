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Makler Nachfolger Club e.V. Rothenbühlstraße 1 96163 Gundelsheim bei Bamberg, Deutschland https://www.makler-nachfolger-club.de
Ansprechpartner:in Herr Thomas Suchoweew +49 951 420256
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Maklerbestand verkaufen im Raum Göppingen und Baden-Württemberg

Bestandsnachfolger aus Göppingen sucht Versicherungsmakler für eine verantwortungsvolle Unternehmensnachfolge

(lifePR) (Göppingen, )
Für viele Versicherungsmakler kommt irgendwann der Zeitpunkt, sich Gedanken über die Zukunft ihres Unternehmens und ihres über Jahre aufgebauten Kundenbestands zu machen. Altersbedingter Ruhestand, gesundheitliche Veränderungen oder der Wunsch nach einer frühzeitigen Nachfolgeplanung stellen viele Makler vor die Frage: Wer führt mein Lebenswerk verantwortungsvoll weiter?

Ein neues Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. aus Göppingen hat sich genau auf diese Aufgabe spezialisiert. Das inhabergeführte Maklerunternehmen sucht Versicherungsmakler sowie kleinere und mittelständische Maklerunternehmen, die einen zuverlässigen Nachfolger für ihren Versicherungsbestand suchen.

„Für viele Makler steht nicht allein der Verkauf des Bestands im Vordergrund. Sie möchten vor allem sicher sein, dass ihre Kunden auch künftig persönlich, kompetent und langfristig betreut werden. Genau diesen Anspruch verfolgen wir bei jeder Bestandsübernahme“, erklärt das Unternehmen.

Im Mittelpunkt stehen individuelle Nachfolgelösungen, die sowohl die Interessen des abgebenden Maklers als auch die Bedürfnisse der Kunden berücksichtigen. Dabei können sowohl vollständige Versicherungsbestände als auch Teilbestände oder komplette Maklerunternehmen übernommen werden.

Gesucht werden Maklerbestände insbesondere in Göppingen, Stuttgart, Ulm sowie in ganz Baden-Württemberg. Auch Bestände aus angrenzenden Regionen werden nach individueller Prüfung übernommen.

Der Verkaufsprozess beginnt grundsätzlich mit einem unverbindlichen und streng vertraulichen Gespräch. Anschließend erfolgt eine faire Bewertung des Versicherungsbestands sowie die gemeinsame Planung einer individuellen Übergabe. Auf Wunsch begleitet der bisherige Makler die Kunden während einer Übergangsphase, um einen möglichst reibungslosen Wechsel sicherzustellen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. setzt sich bundesweit dafür ein, Versicherungsmakler bei der Unternehmensnachfolge zusammenzubringen und passende Nachfolgelösungen zu fördern. Ziel ist es, erfolgreiche Maklerunternehmen zu erhalten und gleichzeitig die langfristige Betreuung der Kunden sicherzustellen.

Versicherungsmakler, die sich heute oder in den kommenden Jahren mit ihrer Unternehmensnachfolge beschäftigen, können frühzeitig und unverbindlich Kontakt aufnehmen. Eine rechtzeitige Planung schafft die besten Voraussetzungen für eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung und eine erfolgreiche Fortführung des aufgebauten Kundenbestands.

Über das Unternehmen

Das inhabergeführte Maklerunternehmen mit Sitz in Göppingen betreut Privat- und Gewerbekunden in allen Versicherungsfragen. Im Rahmen der Unternehmensnachfolge übernimmt das Unternehmen Versicherungsbestände und kleinere Maklerunternehmen in Göppingen und ganz Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langfristige Kundenbeziehungen sowie eine faire und verantwortungsvolle Bestandsübernahme.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus Göppingen Nr.: 73250203

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen in Baden-Württemberg.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

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Detschlands größtes Nachfolgerportal für Makler und Maklerunternehmen

Makler Nachfolger Club e.V.

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig von Versicherungsgesellschaften und Pools. Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

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