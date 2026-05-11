Maklerbestand verkaufen im Raum Dresden

Der demografische Wandel stellt viele Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler zunehmend vor eine zentrale Frage: Wer führt das eigene Lebenswerk verantwortungsvoll weiter? Besonders dann, wenn innerhalb der Familie oder des Unternehmens keine geregelte Nachfolge vorhanden ist, wird die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu einer wichtigen unternehmerischen Entscheidung.
Ein neues Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. aus dem Raum Dresden bietet hierfür eine langfristig orientierte und verlässliche Lösung an. Der erfahrene Versicherungsmakler sucht aktiv nach Versicherungsbeständen oder Maklerunternehmen zur Übernahme – schwerpunktmäßig in Sachsen sowie Berlin/Brandenburg.
Gesucht werden insbesondere Bestände und Unternehmen im Raum Dresden, Leipzig, Radebeul, Freiberg, Meißen, Bautzen, Zwickau, Plauen, Hof sowie Berlin und Südbrandenburg.
Über 20 Jahre Erfahrung und moderne Betreuungskonzepte
Der Kaufinteressent verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und betreut erfolgreich Privat- sowie Gewerbekunden. Bereits seit über einem Jahrzehnt setzt er auf digitale Beratungslösungen und moderne Prozesse, um Kunden effizient, persönlich und ortsunabhängig zu begleiten.
Durch eine etablierte Organisationsstruktur und erprobte Integrationsprozesse kann eine Bestandsübernahme reibungslos und ohne Brüche in der Kundenbetreuung erfolgen. Ziel ist eine nachhaltige Fortführung bestehender Kundenbeziehungen mit hoher fachlicher Qualität und persönlicher Kontinuität.
Individuelle Übergabelösungen möglich
Gesucht werden sowohl vollständige Maklerunternehmen als auch Teilbestände mit stabilem Privat- und Gewerbekundenmix, wiederkehrenden Einnahmen und gepflegter Dokumentation.
Dabei sind unterschiedliche Modelle der Übergabe möglich, darunter:
- Klassischer Bestandskauf
- Verrentungsmodelle
- Begleitete Übergangsregelungen
- Individuell abgestimmte Nachfolgelösungen
Diskrete und vertrauensvolle Abwicklung
Gerade bei sensiblen Nachfolgethemen stehen Vertrauen, Diskretion und Verlässlichkeit im Mittelpunkt. Der gesamte Übernahmeprozess erfolgt transparent, strukturiert und individuell abgestimmt – von der ersten unverbindlichen Kontaktaufnahme bis zur finalen Übergabe.
„Viele Makler wünschen sich vor allem die Sicherheit, dass ihre Kunden auch nach dem eigenen Rückzug weiterhin professionell und persönlich betreut werden. Genau dafür möchte ich eine nachhaltige Lösung bieten“, so der Kaufinteressent aus Dresden.
Dank der langjährigen digitalen Ausrichtung ist neben der regionalen Betreuung auch eine bundesweite Fortführung von Kundenbeziehungen problemlos möglich.
Kontaktaufnahme
Maklerinnen und Makler, die sich frühzeitig mit einer Nachfolgeplanung beschäftigen oder einen vertrauensvollen Partner für die Übernahme ihres Bestandes suchen, können sich vertraulich an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden.
Anfragen werden selbstverständlich diskret behandelt.
Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr.: 01260501 an:
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Franken.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.