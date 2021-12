Makler-Nachfolger-Club e.V. weiter auf Erfolgskurs – Mitgliederzahl steigt auf über 600

Der Makler-Nachfolger-Club e.V. ist weiter auf Erfolgskurs. Der Verein, der sich seit 2014 um die Nachfolgeregelung von Finanz- und Versicherungsmaklern kümmert, konnte im Dezember seine Mitgliederzahl auf über 600 steigern und baut damit seine Position als einer der führenden Anbieter weiter aus.Noch immer steigt die Nachfrage nach Versicherungsbeständen und Versicherungsmaklerunternehmen und die Preise sind auf einem stabil hohen Niveau. Im Jahr 2021 konnte der Verein Verkaufspreise von über 4.000.000 Euro für verkaufswillige Mitglieder erzielen. Der Verein hat es mit seinen angeschlossenen Beratern auch in diesem Jahr geschafft, in fast allen Fällen die von den Verkäufern gewünschten Kaufpreise durchzusetzen und die Übertragung der geschaffenen Lebenswerke an passende Nachfolger sicherzustellen.Vom Bewertungsportal ProvenExpert wurde der Verein auch in diesem Jahr wieder als Top-Dienstleister ausgezeichnet. Die Bewertung stieg auf 4,93 von 5 Sternen aus 197 Bewertungen.Durch die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit Finanzierungsplattformen und Finanzierungsberatern konnte die Finanzierung der Käuferseite für die Übernahme von Versicherungsbeständen und Versicherungsmaklerunternehmen zusätzlich verbessert werden. Insgesamt konnte die Zusammenarbeit mit weitern Förderern und Spezialisten ausgebaut werden und den Mitgliedern steht nun eine weiter vergrößerte Auswahl für verschiedene Fachbereiche zur Verfügung.Da sich die Anzahl der Notfallanfragen im Jahr 2021 deutlich vergrößert hat, werden kostenfreie Unternehmervollmachten angeboten, die den Verein im Fall der Fälle berechtigen, die notwendigen Maßnahmen für die Sicherung der Bestände und Unternehmenswerte für seine Mitglieder vorzunehmen. Die Vollmacht ist ergänzender Baustein zum bereits seit mehreren Jahren kostenfrei angebotenen Makler-Notfallordner . Noch immer wird die Notfall- und Nachfolgeplanung für viele Marktteilnehmer als eine eher unbequeme und unwichtige Aufgabe gesehen und gerne auf spätere Zeitpunkte verschoben. Trotzdem gilt: je früher man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto besser. Nicht zuletzt können durch eine gute Vorbereitung auf den Übergabezeitpunkt oft deutlich höhere Verkaufspreise erzielt werden. Durch das für Mitglieder kostenfreie Angebot von Unternehmervollmachten wurden niederschwellige Angebote geschaffen, die das Bewusstsein für die nötige Notfall- und Nachfolgeplanung steigern und den Einstieg in die Praxisumsetzung erleichtern sollen.Für das Jahr 2022 sind bereits weitere Verkäufe in Vorbereitung und der Verein erwartet eine weiter steigende Anzahl von Verkäufen von Versicherungsbeständen und Versicherungsmaklergesellschaften.