Makler Nachfolger Club e.V. erhält Auszeichnung als „Exzellente Nachfolgeberater 2025“
Prämiert vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und DUP UNTERNEHMER-Medien
Thomas Suchoweew und Oliver Petersen sind die Vorstände des Makler Nachfolger Club e.V., der im Jahr 2014 gegründet wurde. Der Verein verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung, hat über 1.000 Mitglieder und konnte bislang mehr als 400 Nachfolgeregelungen begleiten.
Qualitätssiegel für herausragende Nachfolgeberatung
Mit dem Award „Exzellente Nachfolgeberater 2025“ setzt das DISQ gemeinsam mit DUP UNTERNEHMER-Medien ein sichtbares Zeichen für Qualität und Verlässlichkeit in einem Markt, der durch Vertrauen und Empfehlungen geprägt ist. Die Auszeichnung dient Unternehmen als Orientierungshilfe bei der Wahl eines kompetenten Partners für eine der wichtigsten Entscheidungen im Lebenszyklus eines Unternehmens: die Übergabe an einen geeigneten Nachfolger.
Transparenter und fundierter Auswahlprozess
Der Vergabe des Awards liegt ein mehrdimensionales Evaluationsverfahren zugrunde, das vom DISQ und DUP UNTERNEHMER-Medien in enger Kooperation entwickelt wurde. Ausgangspunkt war ein strukturierter Fragenkatalog, der sowohl Selbstauskünfte als auch objektivierbare Leistungsindikatoren abfragt. So gelingt eine umfassende Messung und Vergleichbarkeit zentraler Qualitätsmerkmale moderner Nachfolgeberatung.
Im Rahmen der Nominierungsphase wurden rund 1.000 Unternehmen offiziell zur Teilnahme am Prüfverfahren eingeladen. Die erhobenen Daten wurden anschließend durch das DISQ streng validiert und verifiziert. Dabei kommt das Prinzip der Triangulation zur Anwendung: Selbstauskünfte werden systematisch mit externen Referenzen wie Publikationen, Kundenbewertungen und digitalen Reputationsanalysen abgeglichen, um höchste Reliabilität und Validität sicherzustellen.
Ein mehrstufiges Scoring-Modell, das Einzelindikatoren auf normierte Skalenwerte überträgt und Abweichungen durch Korrekturalgorithmen anpasst, aggregiert die Einzelergebnisse zu einem Gesamtwert. Unternehmen, deren Ergebnisse nicht die erforderliche Mindestkonstanz erreichten, wurden in einem qualitätsorientierten Auswahlverfahren ausgeschlossen.
Exzellente Nachfolgeberatung sichtbar gemacht
Die verbleibenden Preisträger zeichnen sich durch nachweislich überdurchschnittliche Leistungen in allen geprüften Dimensionen aus. Die Auszeichnung als „Exzellente Nachfolgeberater 2025“ dokumentiert daher nicht nur herausragende Beratungsqualität, sondern auch die erfolgreiche Bewältigung eines objektiven und methodisch fundierten Prüfprozesses.
Der Makler Nachfolger Club e.V. freut sich über diese besondere Würdigung und bestätigt damit seine Rolle als verlässlicher Partner für Maklerunternehmen in allen Fragen der Unternehmensnachfolge. Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und sehen die Auszeichnung als Ansporn, unseren Weg der Qualität, Integrität und Innovation konsequent fortzusetzen.
Makler und Maklerunternehmen finden im Video-Interview mit Business Talk am Kudamm https://www.youtube.com/watch?v=pz12YG0H_a0 kompakte Informationen zum Makler Nachfolger Club e.V.