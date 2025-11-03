Künstliche Intelligenz revolutioniert die Versicherungsbranche – und verändert den Makleralltag

Wer ist besonders betroffen?
- Im **hohen Risiko** befinden sich Datenerfassungs- und Policenverarbeitungskräfte sowie Schadensannahme-Assistenten. Routinetätigkeiten wie Dateneingabe, Dokumentenprüfung oder einfache Schadenverifikation lassen sich zunehmend automatisieren.
- Im **mittleren Risiko** stehen Berufe wie Kundenservice-Agenten, Underwriting-Assistenten, Buchhaltungs- und Lohnbuchhaltungsangestellte sowie Schadenregulierer für Standardfälle. Auch hier drohen Verschiebungen – wer sich weiterbildet, bleibt gefragt.
- Im **geringen Risiko** sind Versicherungsagenten, Makler und Risikoingenieure angesiedelt. Hier zählt menschliches Urteilsvermögen, Empathie und strategische Beratung – Fähigkeiten, die KI nur bedingt ersetzen kann.
Automatisierung von Routinetätigkeiten: Prozesse wie Dateneingabe, Policenupdates oder Standardberechnungen lassen sich durch KI-gestützte Tools schneller und fehlerärmer gestalten.
Neuausrichtung der Rollen:
- Schadenbearbeitung: Standardfälle werden zunehmend automatisiert, während komplexe oder emotionale Fälle menschliche Expertise erfordern.
- Underwriting: Routineaufgaben weichen analytischer, compliance-orientierter Bewertung.
- Datenanalyse: Statt reiner Berichterstellung gewinnen Data-Storytelling und strategische Insights an Bedeutung.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einsatz von KI-Bots im Makleralltag. Automatisierte Chatbots, virtuelle Assistenten und smarte Empfehlungsalgorithmen verändern die Kundenkommunikation und Vertriebsprozesse nachhaltig.
Was leisten KI-Bots heute?
- Leadgenerierung und Kundensegmentierung
- Policenvergleich und Produktempfehlungen auf Basis von Kundendaten
- Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Telefonassistenten (in- und outbound)
- Automatische Datenaufbereitung und Vorqualifizierung von Leads
Auswirkungen auf Kaufpreise von Maklerbeständen und Maklerunternehmen
Die zunehmende Integration von KI hat spürbare Auswirkungen auf den Marktwert von Maklerbeständen und Maklerunternehmen – sowohl positiv als auch negativ, je nach digitalem Reifegrad.
- Wertsteigerung durch Effizienz und Datenqualität:
Unternehmen, die KI-Technologien aktiv einsetzen, können Kosten senken und Margen verbessern. Das führt zu höheren Unternehmensbewertungen.
- Risikofaktor bei traditionell geführten Beständen:
Fehlende Digitalisierung oder KI-Kompetenz führen zu geringerer Attraktivität für Investoren.
- Neue Bewertungsdimensionen:
Neben klassischen Kennzahlen fließt künftig auch die digitale Zukunftsfähigkeit ein – insbesondere der Automatisierungsgrad und die Datenqualität.
- Makler als Zukunftsmanager:
Wer KI sinnvoll integriert, positioniert sich als digitales Maklerhaus mit klaren Wettbewerbsvorteilen.
Ein Interview von Business Talk am Kudamm mit dem Vorstandsmitglied Oliver Petersen gibt weitere Einblicke in das Thema: https://www.youtube.com/...
Fazit:
Die Versicherungswelt steht vor einem tiefgreifenden Wandel: KI übernimmt, wo Routine und Daten dominieren – der Mensch bleibt unersetzlich, wo Empathie, Vertrauen und strategisches Denken gefragt sind. Für Makler bedeutet das: Der Beruf wird digitaler, beratungsintensiver und unternehmerischer. Und der Wert eines Maklerunternehmens wird künftig auch daran gemessen, wie intelligent es mit künstlicher Intelligenz umgeht.