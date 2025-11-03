Kontakt
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Versicherungsbranche – und verändert den Makleralltag

Die Versicherungsbranche steht am Beginn einer tiefgreifenden Umwälzung. Moderne Technologien, insbesondere Künstliche Intelligenz (KI), setzen völlig neue Maßstäbe – in Schadenbearbeitung, Policenverwaltung, Underwriting und auch im Maklerbetrieb

Ein aktuelles Monitoring von Berufsbildern in der Versicherungsbranche zeigt: Manche Tätigkeiten sind stark gefährdet, andere entwickeln sich dagegen zu Kernkompetenzen der Zukunft.

Wer ist besonders betroffen?
  • Im **hohen Risiko** befinden sich Datenerfassungs- und Policenverarbeitungskräfte sowie Schadensannahme-Assistenten. Routinetätigkeiten wie Dateneingabe, Dokumentenprüfung oder einfache Schadenverifikation lassen sich zunehmend automatisieren.
  • Im **mittleren Risiko** stehen Berufe wie Kundenservice-Agenten, Underwriting-Assistenten, Buchhaltungs- und Lohnbuchhaltungsangestellte sowie Schadenregulierer für Standardfälle. Auch hier drohen Verschiebungen – wer sich weiterbildet, bleibt gefragt.
  • Im **geringen Risiko** sind Versicherungsagenten, Makler und Risikoingenieure angesiedelt. Hier zählt menschliches Urteilsvermögen, Empathie und strategische Beratung – Fähigkeiten, die KI nur bedingt ersetzen kann.
Was ändert sich konkret im Alltag?

Automatisierung von Routinetätigkeiten: Prozesse wie Dateneingabe, Policenupdates oder Standardberechnungen lassen sich durch KI-gestützte Tools schneller und fehlerärmer gestalten.

Neuausrichtung der Rollen:
  • Schadenbearbeitung: Standardfälle werden zunehmend automatisiert, während komplexe oder emotionale Fälle menschliche Expertise erfordern.
  • Underwriting: Routineaufgaben weichen analytischer, compliance-orientierter Bewertung.
  • Datenanalyse: Statt reiner Berichterstellung gewinnen Data-Storytelling und strategische Insights an Bedeutung.
Der Makleralltag im Wandel – KI-Bots als neue Kollegen

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einsatz von KI-Bots im Makleralltag. Automatisierte Chatbots, virtuelle Assistenten und smarte Empfehlungsalgorithmen verändern die Kundenkommunikation und Vertriebsprozesse nachhaltig.

Was leisten KI-Bots heute?
  • Leadgenerierung und Kundensegmentierung
  • Policenvergleich und Produktempfehlungen auf Basis von Kundendaten
  • Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Telefonassistenten (in- und outbound)
  • Automatische Datenaufbereitung und Vorqualifizierung von Leads
Vorteile für Makler: KI-Bots übernehmen Routineaufgaben, strukturieren Daten und schaffen damit mehr Freiraum für individuelle Beratung. Erfolgreiche Makler nutzen KI als Assistenzsystem – nicht als Konkurrenz.

Auswirkungen auf Kaufpreise von Maklerbeständen und Maklerunternehmen

Die zunehmende Integration von KI hat spürbare Auswirkungen auf den Marktwert von Maklerbeständen und Maklerunternehmen – sowohl positiv als auch negativ, je nach digitalem Reifegrad.
  1. Wertsteigerung durch Effizienz und Datenqualität:
    Unternehmen, die KI-Technologien aktiv einsetzen, können Kosten senken und Margen verbessern. Das führt zu höheren Unternehmensbewertungen.
  2. Risikofaktor bei traditionell geführten Beständen:
    Fehlende Digitalisierung oder KI-Kompetenz führen zu geringerer Attraktivität für Investoren.
  3. Neue Bewertungsdimensionen:
    Neben klassischen Kennzahlen fließt künftig auch die digitale Zukunftsfähigkeit ein – insbesondere der Automatisierungsgrad und die Datenqualität.
  4. Makler als Zukunftsmanager:
    Wer KI sinnvoll integriert, positioniert sich als digitales Maklerhaus mit klaren Wettbewerbsvorteilen.
„KI wird zum neuen Bewertungsfaktor in der Maklerwelt. Wer sie nutzt, steigert seinen Unternehmenswert – wer sie ignoriert, riskiert eine Abwertung seines Bestands.“

Ein Interview von Business Talk am Kudamm mit dem Vorstandsmitglied Oliver Petersen gibt weitere Einblicke in das Thema: https://www.youtube.com/...

Fazit:

Die Versicherungswelt steht vor einem tiefgreifenden Wandel: KI übernimmt, wo Routine und Daten dominieren – der Mensch bleibt unersetzlich, wo Empathie, Vertrauen und strategisches Denken gefragt sind. Für Makler bedeutet das: Der Beruf wird digitaler, beratungsintensiver und unternehmerischer. Und der Wert eines Maklerunternehmens wird künftig auch daran gemessen, wie intelligent es mit künstlicher Intelligenz umgeht.

Makler Nachfolger Club e.V.

Der erste deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig von Versicherungsgesellschaften und Pools. Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

