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Makler Nachfolger Club e.V. Rothenbühlstraße 1 96163 Gundelsheim bei Bamberg, Deutschland https://www.makler-nachfolger-club.de
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Investmentbestand Region München verkaufen

Erfahrener Nachfolger sucht Investmentbestände und Maklerunternehmen zur Übernahme im Raum München

(lifePR) (München, )
 

Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. bietet Finanz- und Versicherungsmaklern eine persönliche und langfristig ausgerichtete Nachfolgelösung

Viele Finanz- und Versicherungsmakler haben über Jahrzehnte einen wertvollen Kunden- und Investmentbestand aufgebaut. Mit Blick auf den Ruhestand stellt sich irgendwann eine zentrale Frage: Wer übernimmt mein Lebenswerk und betreut meine Kunden künftig in meinem Sinne weiter?

Ein erfahrenes Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. aus der Region München sucht aktuell Investmentbestände, Versicherungsbestände sowie Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen zur Übernahme. Im Mittelpunkt steht dabei ausdrücklich nicht nur der wirtschaftliche Erwerb eines Bestandes, sondern eine nachhaltige Nachfolgelösung, die den Interessen des Verkäufers und seiner Kunden gerecht wird.

Investmentbestand verkaufen und Kunden in erfahrene Hände übergeben

Der Kaufinteressent ist seit 1994 als inhabergeführter Finanzdienstleister in Form einer GmbH tätig. Die Schwerpunkte des Unternehmens liegen im Investment- und Versicherungsbereich.

Heute betreut das Unternehmen mehr als 1.600 Kunden und ein verwaltetes Vermögen von rund 150 Millionen Euro. Zum Kundenkreis zählen insbesondere Privatpersonen sowie kleinere und mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern.

Seit einem Generationenwechsel im Jahr 2016 wird das Unternehmen mit einer langfristigen unternehmerischen Perspektive weitergeführt. Persönliche Kundenbeziehungen, unabhängige Beratung und eine verlässliche Betreuung bilden dabei wesentliche Grundlagen der Unternehmensphilosophie.

Für einen Makler, der seinen Investmentbestand in der Region München verkaufen möchte, bietet sich damit die Möglichkeit, sein Lebenswerk an einen etablierten und erfahrenen Marktteilnehmer zu übergeben.

Nicht der schnelle Deal, sondern eine nachhaltige Nachfolge

Gerade beim Verkauf eines Investmentbestandes ist Vertrauen von besonderer Bedeutung. Viele Kundenbeziehungen bestehen seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Der bisherige Makler kennt die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Mandanten und begleitet teilweise mehrere Generationen einer Familie.

Diese Beziehungen sollen nach einer Übernahme erhalten bleiben.

Der Kaufinteressent legt deshalb besonderen Wert auf einen gleitenden und persönlich begleiteten Übergang. Der abgebende Makler kann – sofern gewünscht – auch über einen längeren Zeitraum in die Übergabe eingebunden bleiben.

Ziel ist es, den Wechsel für die Kunden möglichst vertrauensvoll zu gestalten und gleichzeitig dem bisherigen Inhaber die Sicherheit zu geben, dass sein Lebenswerk verantwortungsvoll fortgeführt wird.

Unterschiedliche Nachfolgemodelle möglich

Für die konkrete Gestaltung der Nachfolge kommen verschiedene Modelle infrage. Denkbar sind beispielsweise ein vollständiger Bestandsverkauf als Asset Deal, die Übernahme eines Maklerunternehmens im Rahmen eines Share Deals, eine Maklerrente oder individuell ausgestaltete Kombinationen verschiedener Modelle.

Besonders erwünscht sind Lösungen, bei denen Verkäufer und Käufer den Übergang gemeinsam gestalten. Auch eine mehrjährige Übergangsphase ist grundsätzlich vorstellbar.

Neben Investmentbeständen sind ausdrücklich auch kombinierte Investment- und Versicherungsbestände sowie komplette Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen interessant.

Investmentbestände in München und Oberbayern gesucht

Der Hauptstandort des Kaufinteressenten befindet sich in München. Entsprechend liegt ein besonderer Fokus auf der Region München und Oberbayern.

Gesucht werden interessante Bestände und Maklerunternehmen unter anderem in München, Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Rosenheim, Freising, Erding, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Garmisch-Partenkirchen. Auch darüber hinaus kommen attraktive Nachfolgelösungen in Bayern, beispielsweise im Raum Regensburg oder Nürnberg, infrage.

Für Verkäufer bietet die regionale Nähe einen entscheidenden Vorteil: Die persönliche Betreuung der übernommenen Kunden kann auch nach dem Verkauf fortgeführt werden.

Makler Nachfolger Club e.V. bringt Verkäufer und geeignete Nachfolger zusammen

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Maklerunternehmen bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern.

Dabei geht es nicht ausschließlich darum, einen Käufer zu finden. Entscheidend ist vielmehr, dass Verkäufer, Käufer und Kunden langfristig von der gewählten Nachfolgelösung profitieren.

Gerade für Makler, die ihren Investmentbestand verkaufen möchten, ist die Auswahl eines fachlich und wirtschaftlich geeigneten Nachfolgers ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Übergabe.

Frühzeitig über den Verkauf des Investmentbestandes sprechen

Eine Nachfolge muss nicht erst dann geplant werden, wenn der Ruhestand unmittelbar bevorsteht. Im Gegenteil: Eine frühzeitige Vorbereitung eröffnet häufig wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

Makler und Finanzanlagenvermittler aus München, Oberbayern und den angrenzenden Regionen, die darüber nachdenken, ihren Investmentbestand zu verkaufen, ihr Maklerunternehmen zu übertragen oder sich schrittweise aus dem Berufsleben zurückzuziehen, können sich deshalb bereits heute vertraulich an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden.

Auch wenn eine Übergabe erst in einigen Jahren vorgesehen ist, kann ein erstes unverbindliches Gespräch sinnvoll sein.

Denn eine erfolgreiche Nachfolge beginnt nicht mit dem Kaufvertrag, sondern mit der Auswahl des richtigen Nachfolgers.

Kontaktanfrage Nachfolger aus München Nr.: 63220106

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Bayern.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

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Detschlands größtes Nachfolgerportal für Investmentbestände

Makler Nachfolger Club e.V.

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig von Versicherungsgesellschaften und Pools. Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

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