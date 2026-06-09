„Meine GoldStars!“ präsentiert von Anni Perka
Sommeredition feiert TV-Premiere auf GoldStar TV
In der neuen Sommerfolge präsentiert Anni Perka ihre „GoldStars“ für die warme Jahreszeit und stellt die beliebtesten Songs den Zuschauern vor. Zu den Schlagerkünstlern der Sommerausgabe gehören unter anderem Vincent Gross, Norman Langen, René Ulbrich, Tammy, Natalie Holzner, Laura Wilde und Swen Tangl.
Das Besondere an „Meine GoldStars!“ ist die einzigartige Verbindung aus klassischem Musikfernsehen und persönlichem Social-Media-Feeling. Neben den beliebtesten Schlagersongs stehen vor allem die Geschichten, Vorlieben und Erinnerungen der Künstler im Mittelpunkt, die über Handyvideos geteilt werden. Bereits die erste Ausgabe stieß beim Publikum auf große Resonanz und zeigte, wie gut die Mischung aus Musik, persönlichen Einblicken und direkter Fan-Nähe ankommt.
Doch nicht nur die Musik sorgt für Urlaubsstimmung. Auch die Schlagerstars verraten, wo sie ihren Sommer am liebsten verbringen, welche Reiseziele sie besonders lieben und welche Getränke oder Cocktails für sie zu einem perfekten Sommertag dazugehören.
Vor der traumhaften Kulisse Kretas verbindet die einstündige Sendung Musik, Lebensgefühl und persönliche Geschichten zu einem sommerlich-leichten TV-Erlebnis und lädt die Zuschauer ein, die heiße Jahreszeit gemeinsam mit ihren Lieblingsstars zu genießen.
„Meine GoldStars!“ ist eine Eigenproduktion von GoldStar TV und läuft exklusiv am Sonntag, 12. Juli, um 22:00 Uhr.
exklusiver Presseaufsager zur Sommeredition