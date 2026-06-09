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„Meine GoldStars!“ präsentiert von Anni Perka

Sommeredition feiert TV-Premiere auf GoldStar TV

(lifePR) (Grünwald, )
Nach dem erfolgreichen Auftakt Anfang des Jahres geht „Meine GoldStars! präsentiert von Anni Perka“ in die nächste Runde: Am Sonntag, 12. Juli, um 22:00 Uhr präsentiert GoldStar TV die neue Sommeredition des beliebt-frischen Formats. Moderatorin und Sängerin Anni Perka begrüßt die Zuschauer diesmal direkt aus Kreta und nimmt sie auf eine musikalische Reise durch ihre schönsten Sommerhits des Schlagers mit.

In der neuen Sommerfolge präsentiert Anni Perka ihre „GoldStars“ für die warme Jahreszeit und stellt die beliebtesten Songs den Zuschauern vor. Zu den Schlagerkünstlern der Sommerausgabe gehören unter anderem Vincent Gross, Norman Langen, René Ulbrich, Tammy, Natalie Holzner, Laura Wilde und Swen Tangl.

Das Besondere an „Meine GoldStars!“ ist die einzigartige Verbindung aus klassischem Musikfernsehen und persönlichem Social-Media-Feeling. Neben den beliebtesten Schlagersongs stehen vor allem die Geschichten, Vorlieben und Erinnerungen der Künstler im Mittelpunkt, die über Handyvideos geteilt werden. Bereits die erste Ausgabe stieß beim Publikum auf große Resonanz und zeigte, wie gut die Mischung aus Musik, persönlichen Einblicken und direkter Fan-Nähe ankommt.

Doch nicht nur die Musik sorgt für Urlaubsstimmung. Auch die Schlagerstars verraten, wo sie ihren Sommer am liebsten verbringen, welche Reiseziele sie besonders lieben und welche Getränke oder Cocktails für sie zu einem perfekten Sommertag dazugehören.

Vor der traumhaften Kulisse Kretas verbindet die einstündige Sendung Musik, Lebensgefühl und persönliche Geschichten zu einem sommerlich-leichten TV-Erlebnis und lädt die Zuschauer ein, die heiße Jahreszeit gemeinsam mit ihren Lieblingsstars zu genießen.

„Meine GoldStars!“ ist eine Eigenproduktion von GoldStar TV und läuft exklusiv am Sonntag, 12. Juli, um 22:00 Uhr.

exklusiver Presseaufsager zur Sommeredition

Anlagen

Mainstream Media AG

Auf GoldStar TV sind die Stars der Schlagerwelt zu Hause. Hier findet eines der wandlungsfähigsten Musikgenres einen Fernsehsender, der die kultverdächtigen Hits der 1960er und 70er Jahre, die Glanzlichter der Neuen Deutschen Welle und die Stars und Hits von heute frisch und modern präsentiert. Neben Musikvideos aus den Bereichen deutschsprachiger Schlager, Oldies, Evergreens, Pop und Country, stehen Interview-Formate mit hochkarätigen Gästen aus der Show- und Entertainmentbranche ebenso auf dem Programm wie exklusive Konzerte, Backstage-Reports oder Homestories, die einen Blick hinter die Kulissen und in das Leben der Stars gewähren. Betrieben wird GoldStar TV von der Mainstream Media AG, die den digitalen Pay-TV-Sender in Deutschland und Österreich via Kabel und Satellit über das Sky Welt-Paket ausstrahlt.

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