„Meine GoldStars! präsentiert von Anni Perka“ feiert exklusive TV-Premiere auf GoldStar TV
Das Format bricht mit gewohnten TV-Strukturen und setzt auf persönliche Videobotschaften, in denen die Künstler ihre Songs mit Geschichten und Emotionen verbinden. Per Videobotschaft melden sie sich direkt zu Wort, erzählen kleine Anekdoten, teilen Erinnerungen, verraten bislang unbekannte Details oder stimmen das Publikum emotional auf ihren jeweiligen Song ein. So entsteht eine Nähe, die man im Musikfernsehen selten erlebt.
Gastgeberin Anni Perka führt durch die Sendung und hat gemeinsam mit der Redaktion von GoldStar TV ihre ganz persönlichen „GoldStars“ ausgewählt. Mit Charme, Authentizität und spürbarer Leidenschaft für die Musik verbindet sie die einzelnen Beiträge zu einer abwechslungsreichen und emotionalen Show.
„Mir war es wichtig, eine Sendung zu schaffen, in der die Künstler nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen“, erklärt Anni Perka. „Meine GoldStars! ist für mich eine sehr persönliche Auswahl von Menschen und Songs, die mich bewegen und ich freue mich, diese besonderen Momente mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen zu dürfen.“
Mit dabei sind unter anderem Norman Langen, Sonia Liebing, Max Weidner, Laura Wilde, René Ulbrich, Pia-Sophie, Romy Kirsch, Neon, Tanja Lasch, Antje Klann, Tabi und natürlich Anni Perka selbst. Die Mischung aus bekannten Namen und spannenden neuen Stimmen macht deutlich: Diese Show richtet sich an Schlagerfans, die mehr wollen als nur Musik.
„Meine GoldStars!“ steht für Nähe, Persönlichkeit und einen neuen Blick auf die Stars der Szene und verspricht einen unterhaltsamen Abend, der Lust auf mehr macht.