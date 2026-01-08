Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047099

Mainstream Media AG Bavariafilmplatz 7 Gebäude 071A 82031 Grünwald, Deutschland https://www.mainstream-media.ag
Ansprechpartner:in Frau Chiara Job +49 89 552909353
Logo der Firma Mainstream Media AG

„Meine GoldStars! präsentiert von Anni Perka“ feiert exklusive TV-Premiere auf GoldStar TV

(lifePR) (Grünwald, )
GoldStar TV überrascht mit einem völlig neuen Showkonzept, das es so im deutschen Schlagerfernsehen bislang noch nicht gegeben hat. Mit „Meine GoldStars! präsentiert von Anni Perka“ startet am Sonntag, 01.02., um 22:00 Uhr ein frisches, modernes Format, das etablierten Stars ebenso wie aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern der Schlagerszene Raum für ganz persönliche Einblicke bietet.

Das Format bricht mit gewohnten TV-Strukturen und setzt auf persönliche Videobotschaften, in denen die Künstler ihre Songs mit Geschichten und Emotionen verbinden. Per Videobotschaft melden sie sich direkt zu Wort, erzählen kleine Anekdoten, teilen Erinnerungen, verraten bislang unbekannte Details oder stimmen das Publikum emotional auf ihren jeweiligen Song ein. So entsteht eine Nähe, die man im Musikfernsehen selten erlebt.

Gastgeberin Anni Perka führt durch die Sendung und hat gemeinsam mit der Redaktion von GoldStar TV ihre ganz persönlichen „GoldStars“ ausgewählt. Mit Charme, Authentizität und spürbarer Leidenschaft für die Musik verbindet sie die einzelnen Beiträge zu einer abwechslungsreichen und emotionalen Show.

„Mir war es wichtig, eine Sendung zu schaffen, in der die Künstler nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen“, erklärt Anni Perka. „Meine GoldStars! ist für mich eine sehr persönliche Auswahl von Menschen und Songs, die mich bewegen und ich freue mich, diese besonderen Momente mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen zu dürfen.“

Mit dabei sind unter anderem Norman Langen, Sonia Liebing, Max Weidner, Laura Wilde, René Ulbrich, Pia-Sophie, Romy Kirsch, Neon, Tanja Lasch, Antje Klann, Tabi und natürlich Anni Perka selbst. Die Mischung aus bekannten Namen und spannenden neuen Stimmen macht deutlich: Diese Show richtet sich an Schlagerfans, die mehr wollen als nur Musik.

„Meine GoldStars!“ steht für Nähe, Persönlichkeit und einen neuen Blick auf die Stars der Szene und verspricht einen unterhaltsamen Abend, der Lust auf mehr macht.

 

 

Mainstream Media AG

Auf GoldStar TV sind die Stars der Schlagerwelt zu Hause. Hier findet eines der wandlungsfähigsten Musikgenres einen Fernsehsender, der die kultverdächtigen Hits der 1960er und 70er Jahre, die Glanzlichter der Neuen Deutschen Welle und die Stars und Hits von heute frisch und modern präsentiert. Neben Musikvideos aus den Bereichen deutschsprachiger Schlager, Oldies, Evergreens, Pop und Country, stehen Interview-Formate mit hochkarätigen Gästen aus der Show- und Entertainmentbranche ebenso auf dem Programm wie exklusive Konzerte, Backstage-Reports oder Homestories, die einen Blick hinter die Kulissen und in das Leben der Stars gewähren. Betrieben wird GoldStar TV von der Mainstream Media AG, die den digitalen Pay-TV-Sender in Deutschland und Österreich via Kabel und Satellit über das Sky Welt-Paket ausstrahlt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.