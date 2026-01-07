Karoline Herfurth erhält beim BLAUE BLUME Award 2026 den Ehrenpreis
Die Preisverleihung findet am 11. Februar 2026 in Berlin statt
Sie wird für ihren außergewöhnlichen Beitrag zum modernen romantischen Film sowie für ihre einflussreiche Vorbildrolle für junge Filmschaffende geehrt.
Seit 2011 fördert Romance TV mit dem BLAUE BLUME Award kreative, mutige und zeitgemäße Interpretationen des romantischen Genres. Die Auszeichnung umfasst die Kategorien Bester Film, Beste Regie und Beste schauspielerische Leistung und ist mit insgesamt 12.500 € dotiert. Ergänzend wird jedes Jahr eine wegweisende Persönlichkeit des romantischen Filmschaffens mit dem Ehrenpreis gewürdigt.
Eine Rückkehr an den Ort, an dem alles begann
Karoline Herfurth war bereits in den Anfängen des Awards Teil der BLAUE BLUME-Familie. 2014 wurde sie für ihren Kurzfilm „Mittelkleiner Mensch“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Der Film, der bereits 2011 produziert und auf Festivals gezeigt wurde, markierte den Beginn ihrer eminenten Karriere als Filmemacherin, die sich durch eine präzise Beobachtung menschlicher Beziehungen und eine ausgeprägte visuelle Handschrift auszeichnet.
Seither steht sie wie kaum eine andere für den modernen, emanzipierten romantischen Film. Sie ist ein Vorbild für alle Nachwuchsfilmerinnen und -filmer, die sich aktuell an der Ausschreibung beteiligen, und zeigt, wie Romantik relevant und zugleich unterhaltsam erzählt werden kann.
Tim Werner, CEO Mainstream Media AG und Initiator des BLAUE BLUME Awards: „Als wir die BLAUE BLUME vor 15 Jahren ins Leben gerufen haben, war es unser Anspruch, dem romantischen Film eine Bühne zu geben, die Haltung, Qualität und neue Perspektiven sichtbar macht. Karoline Herfurth steht exemplarisch für genau diesen Geist: Sie verbindet künstlerische Klarheit mit emotionaler Tiefe und gesellschaftlicher Relevanz. Dass wir sie nun in diesem Jubiläumsjahr mit dem Ehrenpreis auszeichnen dürfen, ist für mich persönlich ein besonderer Moment und ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig nachhaltige Förderung und Vertrauen in junge Talente sind.“
Eine Filmemacherin mit unverwechselbarer Handschrift
Christiane Blum, Romance TV-Senderchefin: „Karoline Herfurth steht für eine Filmemacherin, die mit einem empathischen und humorvollen Blick auf Liebe und Beziehungen erzählt, dabei stets die Balance zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit wahrt und ihren Werken durch visuelle Sanftheit und emotionale Wärme eine unverwechselbare Handschrift verleiht.
Darüber hinaus prägt sie das romantische Genre durch eine authentisch weibliche Perspektive und eine gesellschaftliche Sensibilität, die Themen wie Selbstbestimmung, Körperbilder und Gleichberechtigung einfühlsam sichtbar macht. Ihre Arbeit inspiriert und ermutigt viele junge Filmschaffende, mit Haltung, Herz und Tiefgang zu erzählen.“
Ein Zeichen für junge Talente
Mit der Vergabe des Ehrenpreises an Karoline Herfurth schließt sich ein Kreis – von der frühen Anerkennung ihres ersten filmischen Werks im Jahr 2014 bis zur heutigen Würdigung als gestaltende Kraft des romantischen Films. Aus dem ehemaligen Regiedebut, der Kreation einer feinen romantischen Idee durfte rückblickend eine große filmische Karriere entstehen. Durch die jährliche Verleihung des BLAUE BLUME Awards unterstreicht Romance TV seine eigene Relevanz als wirksame Förderplattform für kreative und engagierte Nachwuchsfilmemacher.