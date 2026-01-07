Kontakt
Karoline Herfurth erhält beim BLAUE BLUME Award 2026 den Ehrenpreis

Die Preisverleihung findet am 11. Februar 2026 in Berlin statt

Am 11. Februar 2026 feiert der romantische Kurzfilm-Award BLAUE BLUME sein 15-jähriges Jubiläum. In diesem besonderen Jahr geht der Ehrenpreis an eine Persönlichkeit, die den Award bereits seit seinen Anfängen kennt, weil sie selbst mit ihrem Regiedebüt „Mittelkleiner Mensch“ am Wettbewerb teilgenommen und eine Auszeichnung erhalten hat: Karoline Herfurth.

Sie wird für ihren außergewöhnlichen Beitrag zum modernen romantischen Film sowie für ihre einflussreiche Vorbildrolle für junge Filmschaffende geehrt.

Seit 2011 fördert Romance TV mit dem BLAUE BLUME Award kreative, mutige und zeitgemäße Interpretationen des romantischen Genres. Die Auszeichnung umfasst die Kategorien Bester Film, Beste Regie und Beste schauspielerische Leistung und ist mit insgesamt 12.500 € dotiert. Ergänzend wird jedes Jahr eine wegweisende Persönlichkeit des romantischen Filmschaffens mit dem Ehrenpreis gewürdigt.

Eine Rückkehr an den Ort, an dem alles begann

Karoline Herfurth war bereits in den Anfängen des Awards Teil der BLAUE BLUME-Familie. 2014 wurde sie für ihren Kurzfilm „Mittelkleiner Mensch“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Der Film, der bereits 2011 produziert und auf Festivals gezeigt wurde, markierte den Beginn ihrer eminenten Karriere als Filmemacherin, die sich durch eine präzise Beobachtung menschlicher Beziehungen und eine ausgeprägte visuelle Handschrift auszeichnet.

Seither steht sie wie kaum eine andere für den modernen, emanzipierten romantischen Film. Sie ist ein Vorbild für alle Nachwuchsfilmerinnen und -filmer, die sich aktuell an der Ausschreibung beteiligen, und zeigt, wie Romantik relevant und zugleich unterhaltsam erzählt werden kann.

Tim Werner, CEO Mainstream Media AG und Initiator des BLAUE BLUME Awards: „Als wir die BLAUE BLUME vor 15 Jahren ins Leben gerufen haben, war es unser Anspruch, dem romantischen Film eine Bühne zu geben, die Haltung, Qualität und neue Perspektiven sichtbar macht. Karoline Herfurth steht exemplarisch für genau diesen Geist: Sie verbindet künstlerische Klarheit mit emotionaler Tiefe und gesellschaftlicher Relevanz. Dass wir sie nun in diesem Jubiläumsjahr mit dem Ehrenpreis auszeichnen dürfen, ist für mich persönlich ein besonderer Moment und ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig nachhaltige Förderung und Vertrauen in junge Talente sind.“

Eine Filmemacherin mit unverwechselbarer Handschrift

Christiane Blum, Romance TV-Senderchefin: „Karoline Herfurth steht für eine Filmemacherin, die mit einem empathischen und humorvollen Blick auf Liebe und Beziehungen erzählt, dabei stets die Balance zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit wahrt und ihren Werken durch visuelle Sanftheit und emotionale Wärme eine unverwechselbare Handschrift verleiht.
Darüber hinaus prägt sie das romantische Genre durch eine authentisch weibliche Perspektive und eine gesellschaftliche Sensibilität, die Themen wie Selbstbestimmung, Körperbilder und Gleichberechtigung einfühlsam sichtbar macht. Ihre Arbeit inspiriert und ermutigt viele junge Filmschaffende, mit Haltung, Herz und Tiefgang zu erzählen.“

Ein Zeichen für junge Talente

Mit der Vergabe des Ehrenpreises an Karoline Herfurth schließt sich ein Kreis – von der frühen Anerkennung ihres ersten filmischen Werks im Jahr 2014 bis zur heutigen Würdigung als gestaltende Kraft des romantischen Films. Aus dem ehemaligen Regiedebut, der Kreation einer feinen romantischen Idee durfte rückblickend eine große filmische Karriere entstehen. Durch die jährliche Verleihung des BLAUE BLUME Awards unterstreicht Romance TV seine eigene Relevanz als wirksame Förderplattform für kreative und engagierte Nachwuchsfilmemacher.

Mainstream Media AG

Über die BLAUE BLUME
Seit 2011 schreibt der Pay-TV-Sender Romance TV in Anlehnung an die großen Romantiker den Kurzfilmpreis BLAUE BLUME aus, um jungen, talentierten Filmemachern einen Anreiz zu schaffen, sich mit dem Thema Romantik zu auseinanderzusetzen.

Über Romance TV:
Mit romantischen, herzergreifenden Sendungen rund um die rauschende Gefühlswelt in Liebesbeziehungen, Familien, Freund- und Feindschaften bietet Romance TV besinnliche, aber auch spannende Stunden mit Happy End-Garantie. Dabei setzt der Romantiksender auf attraktive Premiuminhalte mit hoher Zuschauerwirkung. Prämierte nationale sowie internationale Serien und Filme aus den Genres Romantic Comedy, Biografie, Drama und große Historienfilme runden das vorwiegend nationale Programm ab. Betrieben wird der digitale Sender von der Romance TV GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Mainstream Media AG, und als Pay-TV-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Kabel und Satellit sowie via IPTV verbreitet und kann u.a. über Sky, Vodafone, Deutsche Telekom, blue, Sunrise und M7 abonniert werden. Im Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ ist Romance TV über Prime Video Channels, Primetime Channels, Zattoo, Sunrise und TV.de buchbar. International wird Romance TV als eigenständiger Sender im Joint Venture mit ZDF-Studios in Polen betrieben.

Über Mainstream Media AG:
Die Mainstream Media AG ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das seit dem Jahr 2000 erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehmarkt tätig ist. Zum Kerngeschäft gehört der Bereich Broadcast mit mehreren eigenen Pay-TV-Sendern sowie Senderbeteiligungen im In- und Ausland. Neben den drei deutschen Pay-TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV wird seit 2010 auch der polnische Sender Romance TV Polska ausgestrahlt. Seit 2019 wird außerdem Fernsehen mit Herz und GoldStar TV Plus über diverse Streaming-Plattformen vertrieben. 2022 erfuhr das Sender-Portfolio mit den Streaming-Channels FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS (national und international), letzteres in Kooperation mit der quattro media GmbH, eine Erweiterung. Seit 04/2025 ergänzen die Streaming-Channels Kultkrimi und Telenovela das Angebot der Mainstream Media AG. Seit 2019 steht Tim Werner, Diplom-Sportökonom, als CEO an der Spitze des Medienunternehmens.

