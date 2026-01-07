Karoline Herfurth erhält beim BLAUE BLUME Award 2026 den Ehrenpreis

Mainstream Media AG

Über die BLAUE BLUME

Seit 2011 schreibt der Pay-TV-Sender Romance TV in Anlehnung an die großen Romantiker den Kurzfilmpreis BLAUE BLUME aus, um jungen, talentierten Filmemachern einen Anreiz zu schaffen, sich mit dem Thema Romantik zu auseinanderzusetzen.



Über Romance TV:

Mit romantischen, herzergreifenden Sendungen rund um die rauschende Gefühlswelt in Liebesbeziehungen, Familien, Freund- und Feindschaften bietet Romance TV besinnliche, aber auch spannende Stunden mit Happy End-Garantie. Dabei setzt der Romantiksender auf attraktive Premiuminhalte mit hoher Zuschauerwirkung. Prämierte nationale sowie internationale Serien und Filme aus den Genres Romantic Comedy, Biografie, Drama und große Historienfilme runden das vorwiegend nationale Programm ab. Betrieben wird der digitale Sender von der Romance TV GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Mainstream Media AG, und als Pay-TV-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Kabel und Satellit sowie via IPTV verbreitet und kann u.a. über Sky, Vodafone, Deutsche Telekom, blue, Sunrise und M7 abonniert werden. Im Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ ist Romance TV über Prime Video Channels, Primetime Channels, Zattoo, Sunrise und TV.de buchbar. International wird Romance TV als eigenständiger Sender im Joint Venture mit ZDF-Studios in Polen betrieben.



Über Mainstream Media AG:

Die Mainstream Media AG ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das seit dem Jahr 2000 erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehmarkt tätig ist. Zum Kerngeschäft gehört der Bereich Broadcast mit mehreren eigenen Pay-TV-Sendern sowie Senderbeteiligungen im In- und Ausland. Neben den drei deutschen Pay-TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV wird seit 2010 auch der polnische Sender Romance TV Polska ausgestrahlt. Seit 2019 wird außerdem Fernsehen mit Herz und GoldStar TV Plus über diverse Streaming-Plattformen vertrieben. 2022 erfuhr das Sender-Portfolio mit den Streaming-Channels FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS (national und international), letzteres in Kooperation mit der quattro media GmbH, eine Erweiterung. Seit 04/2025 ergänzen die Streaming-Channels Kultkrimi und Telenovela das Angebot der Mainstream Media AG. Seit 2019 steht Tim Werner, Diplom-Sportökonom, als CEO an der Spitze des Medienunternehmens.

