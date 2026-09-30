AKIBA ANIME startet auf Samsung TV Plus

Grünwald, XX.09.2026: Anime-Fans können sich auf einen neuen kostenlosen FAST-Channel auf Samsung TV Plus freuen. AKIBA ANIME startet am 30. September auf der Streaming-Plattform. Mit dem Launch erweitert die Mainstream Media AG die Distribution ihres Anime-Channels um eine weitere reichweitenstarke Plattform. Gleichzeitig wird der Sport-Channel WORLD OF FREESPORTS auf Samsung TV Plus in den Benelux-Märkten verfügbar sein.



Anime-Entertainment für Fans und Neueinsteiger



AKIBA ANIME entführt Zuschauer in die Welt der japanischen Anime-Kultur und verbindet Action, Mystery, Science-Fiction, Drama und Sport. Zum Programm gehören unter anderem „Demon Slayer“, „Fire Force“, „Sword Art Online“, „Steins;Gate“, „Your Lie in April“, „Haikyu!!“, „Assassination Classroom“, „Fate/stay night“, „Fate/Zero“ und „Beelzebub“.



Damit richtet sich AKIBA ANIME sowohl an langjährige Anime-Fans als auch an Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Genre neu entdecken möchten. Die Programmvielfalt reicht von epischen Kämpfen und faszinierenden Helden bis zu Geschichten über Freundschaft und Zusammenhalt.



WORLD OF FREESPORTS startet in den Benelux-Märkten



Parallel zum Start von AKIBA ANIME erweitert die Mainstream Media AG auch die internationale Distribution von WORLD OF FREESPORTS. Der FAST-Channel wird ab dem 30. September auf Samsung TV Plus in den Benelux-Märkten verfügbar sein.



WORLD OF FREESPORTS widmet sich der Welt des Action- und Outdoorsports. Das Programm begleitet Athleten bei spektakulären Herausforderungen und besonderen sportlichen Momenten. Von Skateboarding und BMX über Surfen und Snowboarden bis hin zu Mountainbike und Freeride ist für jeden Sportfan das passende Programm dabei. Beeindruckende Naturkulissen, sportliche Höchstleistungen und die Leidenschaft für Bewegung prägen das Programm.



Starke Distribution über Samsung TV Plus



Mit dem Start auf Samsung TV Plus ist AKIBA ANIME auf einer weiteren wichtigen FAST-Plattform verfügbar. Samsung TV Plus bietet kostenloses, werbefinanziertes Streaming und ermöglicht Zuschauern den direkten Zugang zu einer Vielzahl von Live-Kanälen und weiteren Entertainment-Inhalten.



„Anime gehören heute zu den beliebtesten Unterhaltungsformaten weltweit. Mit AKIBA ANIME wollen wir die Vielfalt des Genres auch im FAST-TV zugänglich machen und sowohl eingefleischte Fans als auch Neueinsteiger erreichen. Die Verfügbarkeit auf Samsung TV Plus eröffnet uns dabei einen weiteren wichtigen Zugang zu alten und neuen Anime-Fans“, sagt Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG.



Benedikt Frey, Country Lead DACH & Benelux bei Samsung TV Plus, sagt zum Launch folgendes: „AKIBA ANIME bringt einige der spannendsten Geschichten des Anime Genres zu Samsung TV Plus, während der Start von WORLD OF FREESPORTS in den Benelux-Märkten Sportfans noch mehr zu entdecken bietet. Wir freuen uns, mit der Mainstream Media AG zusammenzuarbeiten, um beide Kanäle für das Publikum einfach zugänglich und kostenlos anzubieten.“



Kostenloses Entertainment ohne Abonnement



Als FAST-Channels sind AKIBA ANIME und WORLD OF FREESPORTS kostenlos und werbefinanziert verfügbar. Zuschauer benötigen kein kostenpflichtiges Abonnement, um die Programme zu empfangen.

(lifePR) (