Piemonte mit Spitzenprodukten auf der Fruit Logistica (5.-7.2.2025)

Amstellen sich Piemonte Asprofrut, Op Join Fruit, Op Ortofruit Italia, Op Lagnasco Group, Op Jolly Fruit, Cooperativa Ribotta Group, Coop Ag. BioMonviso, VM Marketing, SEPO spa, AZ. agr. Castellino F.lli, AZ. Agr. Cascina Palazzo, Soc. Biofruit Service auf der Fruit Logistica vor. Ebenso am AOP Piemonte-Stand vertreten sind die Handelsvereinigungen Nocciola Piemonte Igp, Mela Rossa Cuneo Igp, Castagna Cuneo.Breitgefächert ist die Palette piemontesischer Qualitätsprodukte mit DOC- oder DOCG-Siegel. Sie reichtViele dieser Erzeugnisse sind aus der nationalen und internationalen Spitzengastronomie nicht mehr wegzudenken. Im Inland hochgeschätzt, außerhalb Italiens hingegen noch weniger bekannt sind die hochwertigen Reissorten der Region im Nordwesten Italiens..Um den Bekanntheitsgrad der weißen Körner aus piemontesischem Anbau zu steigern, bringt die Stadt Vercelli, wirtschaftliches Zentrum eines der regionalen Reis-Anbaugebiete, ein dem Reis gewidmetes Food-Festival an den Start. Risò nennt sich das Event, das Vercelli im kommenden September für einige Tage mit Show-Cooking und geführten Touren durch die Reislandschaften zur „Reis-Welthauptstadt“ machen wird.In jedem Jahr rückt die Region Piemonte eines ihrer Zahlreichen Weinbaugebiete in den Fokus der nationalen und internationalen Öffentlichkeit. In diesem Jahr ist es die Alta Langa, Heimat des hochkarätigen, nach traditioneller Methode hergestellten Schaumweins Alta Langa DOCG. Das Gütesiegel DOCG steht für Denominazione di Origine Controllata Garantita, die höchste Klassifizierungsstufe für italienische Weine.Detaillierte Informationen erhalten Sie bei der Pressekonferenz am 5. Februar um 17 Uhr, zu der wir Sie herzlich einladen.Weitere Infos: