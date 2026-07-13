Top-Arbeitgeber 2026. Oder: Wie überzeugt man Fachkräfte von einem Job in der Provinz.
Der Lüftungsfachhändler Luftbude aus Deining in der Oberpfalz gehört zu den Arbeitgebern mit Top-Rating auf der Bewertungsplattform Kununu. Was macht das Unternehmen anders als andere?
Noch schwieriger sieht es in der sogenannten „Provinz“ aus. Hier muss man als Unternehmen zukünftigen Mitarbeitenden erst einmal in der Metropole erreichen und sie davon überzeugen, eine Stelle auf dem Land anzunehmen. Die digitalen Karriereportale erleichtern es zwar, gesehen zu werden, doch aufs Land zu ziehen ist für viele eine große Hürde.
Einer der besten Arbeitgeber 2026
Doch auch das ist möglich, wie Luftbude GmbH beweist. Das Unternehmen ist Deutschlands größter herstellerunabhängige Fachgroßhandel für Lüftungstechnik und hat seinen Sitz in Deining in der Oberpfalz. Das liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt – und muss mit diesen beiden um die besten Köpfe konkurrieren. Und da hält Luftbude nicht nur mit, sondern hat oft die Nase vorn: Das Unternehmen ist auf Kununu seit 2022 auf dem als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet und gehört damit zu den 5 % der Unternehmen mit den besten Bewertungen. Und auch das erstmals 2026 vergebene Top-Rated-Siegel Familienfreundlichkeit darf Luftbude führen.
Luftbude als Arbeitgeber
Sieht man sich an, was die Luftbude GmbH zu so einem attraktiven Arbeitgeber macht, stellt man fest, dass man dafür das Rad nicht neu erfinden muss. Vielmehr geht es darum, als Arbeitgeber die Perspektive seiner Mitarbeitenden einzunehmen und offen für deren Ideen und Wünsche zu sein. Dazu gehören:
Sicherheit: Luftbude ist der größte unabhängige Lüftungsgroßhandel Deutschlands, also ein gesundes Unternehmen mit stabiler Auftragslage und wiederkehrenden Kunden. Auch wenn sich „Lüftung“ nach einem eng gesteckten Fachthema anhört, ist es in der Gebäudetechnik ein Thema, das Schnittmengen mit praktisch allen Gewerken hat. Das bedeutet auch, dass es bei Luftbude eigentlich keine Grenzen mehr zwischen Technik, Planung, Vertrieb und Einbau gibt, sondern alle eng zusammenarbeiten. Das macht die Arbeit abwechslungsreich und spannend – und bietet auch einen stabilen Rahmen für eine längerfristige persönliche Weiterentwicklung.
Eigenverantwortung. Fragt man den Fachplaner Christian Schröter, was die Mitarbeitenden bei Luftbude ausmacht, sagt er: "Wir sind eher nicht die, die Dienst nach Vorschrift machen wollen, sondern eher die, die vom ersten Tag an Verantwortung an sich reißen." Strukturen und Prozesse bei Luftbude sollen nicht bremsen, sondern eigenverantwortliches Handeln ermutigen. So werden zum Beispiel Entscheidungen direkt im Team getroffen, statt in mehrstufigen Freigabeprozesse durch diverse Hierarchieebenen zu wandern. Das wird auch durch den Umstand erleichtert, dass die Geschäftsführung immer noch punktuell operativ eingebunden und damit für alle direkt ansprechbar ist.
Offenheit für Neues: Ein Unternehmen sollte alles sein, außer statisch. So ist der Einsatz digitaler Tools sowie KI-Automationen für Planung, Angebotserstellung und Projektsteuerung schon lange ganz selbstverständlich. Und die Erfahrung zeigt auch: Gute Ideen kommen oft nicht von oben, sondern aus dem ganz praktischen Arbeitsalltag. Bei Luftbude gilt deshalb das Prinzip, Verbesserungsvorschläge einfach mal in der Praxis zu testen. Das stellt sicher, dass sich die Prozesse und das Unternehmen Luftbude selbst kontinuierlich weiterentwickeln – und das durch die eigenen Mitarbeitenden anstatt externer Vorgaben.
Arbeitsmodelle, die zum Leben passen: Um sich für eine neue Stelle zu entscheiden, kommt es auf mehr als das den Job und das Unternehmen an. Denn gerade wer Familie hat oder einen Partner oder Partnerin, die auch arbeiten, kann nicht einfach für den neuen Job umziehen. Das ist ein Hinderungsgrund, den man nicht unterschätzen sollte. Und eigentlich ist es oft auch egal, wo der Schreibtisch steht und wann genau die Aufgaben erledigt werden. Deshalb sind Home-Office und flexible Arbeitszeitmodelle bei Luftbude nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
Ein kurzes Fazit:
Was Luftbude zu einem so attraktiven Arbeitgeber macht, sind im Wesentlichen Dinge, die viele andere Unternehmen auch über sich sagen: Home-Office, flache Hierarchien, Sicherheit, spannende Projekte, Eigenverantwortung… Der Unterschied besteht wohl eher darin, dass Luftbude diese etwas konsequenter umzusetzen scheint. Denn die aus unternehmerischer Sicht besten Mitarbeitenden sind zufriedene Mitarbeitende, die ihre Arbeit mit Freude und Engagement machen. Da macht es auch nichts, dass man Deining ein Ort ist, den man auf der Landkarte eine Weile suchen muss.
Und übrigens: Auch bei Luftbude gibt es noch offene Stellen.