Handwerkermangel: Und wer baut die neue Lüftung ein?
Das Beispiel Luftbude GmbH zeigt, wie der Handel neue Wege geht, um dem Mangel an qualifizierten und erfahrenen Handwerkern entgegenzuwirken und Einbaufehler zu vermeiden.
Für viele Handwerker ist Lüftung noch Neuland
Das legt zumindest eine Umfrage von Luftbude GmbH nahe. Das Unternehmen aus Deining bei Nürnberg ist der größte neutrale Fachgroßhandel Deutschlands für Lüftungstechnik und vereint die Lüftungstechnik aller Hersteller inklusive Fachberatung, Planung unter einem Dach. Anfangs holten sich dort vor allem Privatkunden Beratung und Technik, mittlerweile liegt der Schwerpunkt bei gewerblichen Wiederkäufern wie Handwerkern, Baufirmen, Energieberatern und Wohnungsbaugesellschaften. Die Umfrage in dieser Zielgruppe hat ergeben, dass 53 Prozent der Handwerker-Kunden erst ein einziges Mal eine Lüftung verbaut haben. Überrascht ist man bei Luftbude darüber nicht unbedingt: Im SHK-Handwerk lag der Fokus in Ausbildung und beruflicher Praxis lange vor allem auf energieeffizienten Lösungen, um Wohnraum zu heizen. Lüftung war lange etwas, das „man halt auch so mit macht“. Seit einigen Jahren gewinnt das Thema Lüftung im privaten wie gewerblichen Bau rasant an Bedeutung. Und damit steigt auch die Menge der typischen, immer wiederkehrenden Einbaufehler.
Fehler lassen sich vermeiden. Mit qualifizierter Planung und Ausführung aus einer Hand
Dass gerade am Einbauort einiges noch nicht ideal läuft, hat man auch bei Luftbude GmbH gemerkt. Das Unternehmen bietet neben der umfassenden fachlichen Beratung und Planung zusätzlich seit einiger Zeit eine weitere, pragmatische Unterstützung für Handwerker, um diese Fehler zu vermeiden: Auf der Website sensibilisiert das Unternehmen für die typischen Fehler und bietet Checklisten, um Einbaufehler zu vermeiden.
Da effektivste Weg, Fehler gar nicht entstehen zu lassen, ist allerdings, wenn alle Beteiligten und Gewerke von Planung bis Einbau Hand in Hand arbeiten. Deshalb hat die Luftbude GmbH seit 2024 begonnen, eigene Montageteams aus qualifizierten, festangestellten deutschen Handwerkern aufzustellen, die Lüftungstechnik installieren. Aus fachlicher Sicht ist dieser Schritt absolut logisch. Denn die eigenen Montageteams stellen sicher, dass am Ende eine Lösung aus einem Guss installiert wird. Um den Montageservice in Zukunft auch bundesweit anbieten zu können, sucht das Unternehmen, das seit 2022 durchgehend als Kununu Top Company bewertet wird, noch Verstärkung für das Team.
Gute Aussichten für die Lüftungsbranche
Mit den zunehmend heißeren Sommern wächst auch der Bedarf an Lüftungslösungen im privaten und gewerblichen Bau. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage baut die Branche ihre Kapazitäten aus, auch Luftbude: Das Unternehmen erweitert sein Zentrallager im thüringischen Apolda. Das schafft sichere Arbeitsplätze in der Region, ermöglicht schnellere und effizientere Logistikprozesse, eine bessere Warenverfügbarkeit und ist die Grundlage für weiteres Wachstum. Denn wie dieser Sommer bisher eindrucksvoll gezeigt hat: Der Bedarf ist groß und dringend.