Wechsel in der Geschäftsführung von LOTTO Hamburg

Der neue Geschäftsführer von LOTTO Hamburg heißt Henning D. Thiele. Nach 14 Jahren als Geschäftsführer von LOTTO Hamburg übergibt Michael Heinrich (66) den Staffelstab im Februar an seinen Nachfolger Henning D. Thiele (55) und verabschiedet sich Ende Februar in den Ruhestand. Als einer von zwei Geschäftsführern wird Thiele künftig die Bereiche IT, Finanzen und Resilienz verantworten.



Gemeinsam mit seinem erfahrenen Geschäftsführer-Kollegen Torsten Meinberg, der die Bereiche Marketing, Vertrieb, Personal und Recht verantwortet, wird Thiele die städtische GmbH leiten. Der für die Bereiche Marketing und Vertrieb sowie Personal verantwortliche Geschäftsführer Torsten Meinberg (65) wird Henning D. Thiele noch einige Zeit mit seiner Erfahrung zur Seite stehen, bevor auch für ihn 2027 eine Nachfolge ansteht.



Der Diplom-Kaufmann Henning D. Thiele wurde vom Aufsichtsrat nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren berufen. Er war zuvor in Unternehmensberatungen sowie langjährig als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens tätig.



Dr. Andreas Dressel, Senator für Finanzen und Bezirke, betont: „Henning D. Thiele verfügt über langjährige, profunde kaufmännische Expertise. Für unser Unternehmen LOTTO Hamburg ein echter Gewinn. Ich danke dem scheidenden Geschäftsführer Michael Heinrich für seinen großen Einsatz in den zurückliegenden Jahren.“



LOTTO-Geschäftsführer Torsten Meinberg lobte die hervorragende und engagierte Arbeit seines Kollegen: „Michael Heinrich hat für LOTTO Hamburg vielfältige Veränderungen gesteuert, insbesondere die Modernisierung der Technik, die für das Spielerlebnis der Kunden in den fast 400 dezentralen LOTTO-Annahmestellen und im Internet sowie für die interne Abwicklung der Lotterien eingesetzt wird. Damit wurde die städtische Lotteriegesellschaft zukunftssicher aufgestellt.“



Dass diese Modernisierung erfolgreich war, lässt sich auch daran ablesen, dass die jährlichen Spieleinsätze der von LOTTO Hamburg angebotenen Glücksspielprodukte in der Zeit der Geschäftsführertätigkeit von Michael Heinrich um rund 20 Prozent auf 176 Mio. Euro (2025) angestiegen sind und der erst seit 2012 erlaubte Verkauf über den LOTTO-Hamburg-Webshop inzwischen einen Anteil von mehr als 14 Prozent erreicht hat.



Digitalisierung und IT-Sicherheit bleiben wichtige Herausforderungen



Als neuer Geschäftsführer wird Henning D. Thiele die Digitalisierung der Backoffice-Prozesse fortführen und sich den immer neuen Anforderungen der IT-Sicherheit stellen. Mit kundenorientierten Angeboten und neuen Produkten wird LOTTO Hamburg auch in Zukunft für alle Hamburger ein attraktives und sicheres Glücksspielangebot bereitstellen.



Vom Erfolg des Unternehmens profitiert neben den vielen kleinen und großen Gewinnern auch das Gemeinwohl. Denn die städtische Lotteriegesellschaft führt gut ein Drittel der Spielerlöse als Gemeinwohlabgaben an die Hansestadt ab. So fließen jährlich über 50 Millionen Euro als Konzessionsabgabe und Lotteriesteuer in den Hamburger Haushalt und als Zweckabgaben an Destinatäre, die damit ihre Arbeit in den Bereichen Sport und Denkmalschutz sowie soziale Projekte und den Umwelt- und Katastrophenschutz finanzieren können.



Insgesamt haben sich die Gemeinwohlbeiträge in den Jahren 2012 bis 2025 auf rund 815 Millionen Euro summiert. Zu den Gemeinwohlabgaben zählen die Lotteriesteuer, die Konzessionsabgabe, das Ergebnis vor Steuern, die Zweckabgaben an Destinatäre aus den Bereichen Sport, Kultur und Soziales.

