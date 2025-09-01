Kontakt
Mit sechs Richtigen zum Hamburger Lotto-Millionär

Hamburger gewinnt mehr als 3 Mio. Euro bei der Lotterie LOTTO 6aus49

Bei der Sonnabend-Ziehung der Gewinnzahlen von LOTTO 6aus49 am 30. August 2025 ging der einzige Hochgewinn in der zweiten Gewinnklasse nach Hamburg. Ein Glückspilz aus der Hansestadt kann sich jetzt über 3.196.538,- Euro freuen.

Der Spielschein mit den sechs richtigen Glückszahlen (5-11-13-39-42- 48), allerdings ohne die passende Superzahl 6, war bereits am 23. August in einer zentral gelegenen LOTTO-Annahmestelle in Hamburg Mitte abgegeben worden.  

Noch hat sich der oder die Glückliche nicht in der Zentrale von LOTTO Hamburg in der City Nord, gemeldet.

Ein Spielteilnehmender aus Berlin hatte alle Zahlen plus Superzahl richtig getippt und damit die 4,4 Millionen aus der ersten Gewinnklasse gewonnen. Eine besonders günstige Konstellation: In der zweiten Gewinnklasse konnte allein der Hamburger Glückspilz mit seinem Tipp die gesamte Summe von fast 3,2 Mio. Euro abräumen und muss sie nicht mit weiteren Gewinnern teilen.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf die 1. Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 liegt bei ca. 1 zu 140 Mio. Die Gewinnchancen auf die 2. Gewinnklasse liegt bei ca. 1 zu 15,5 Millionen.  

