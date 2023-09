Sportwagen Touren 2024: Touren und Termine stehen fest

Die Neugier, die Welt zu entdecken, ist tief in jedem Menschen verankert. Alle Sportwagenbesitzer kennen den Drang danach, die Welt mit Ihrem Fahrzeug zu erkunden.Wir stillen diese Reiselust und schaffen einmalige Sportwagentouren, die zu einer unvergesslichen Reise werden. Durch Fahrspaß auf den interessantesten Straßen der Region, verbunden mit faszinierenden, regionsspezifischen Erkundungen zu Gastronomie, Kultur & Sport (und vielem mehr) erweitern wir gemeinsam unseren Horizont.Unsere Touren 2023 sind noch in vollem Gange, aber seit Wochen arbeiten wir parallel mit Hochdruck an den Tourenplanungen für 2024 und freuen uns, unser Programm der Sportwagentouren 2024 kommunizieren zu können.Wir haben viele wiederkehrende Teilnehmer und das freut uns sehr! Das bedeutet natürlich, dass wir immer wieder neue Touren entwickeln dürfen. 2024 werden wir sechs Touren anbieten, davon drei kürzere über ein verlängertes Wochenende und drei längere Touren über eine Woche. Die längeren Touren sind jeweils mit einer weiteren Anreise nach Frankreich und Spanien verbunden. Bei Bedarf kann hierfür ein Transport organisiert werden.Tipp: Zwei Touren in Frankreich sind terminlich so gelegt, dass eine "Tour-Kombi" möglich ist, d.h. dass man die beiden Touren zeitlich miteinander kombinieren kann.Einen Überblick aller Reisen mit einer Kurzbeschreibung gibt es hier: Sportwagentouren 2024 Der Prozess ist bei all unseren Veranstaltungen gleich: Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich über unsere Webseite für die neuen Touren 2024 vormerken zu lassen. Sobald alle Details feststehen, werden wir die Interessenten informieren und Buchungen fixieren. Wie jedes Jahr sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Details mit unseren Partnern final geklärt, sodass wir aktuell noch keine fixen Buchungen annehmen können. Voranmeldungen haben einen reservierten Platz und somit einen Buchungsvorrang.