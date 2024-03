Oldtimer Urlaubsreisen by DRIVR ist für unvergessliche Oldtimertouren in ganz Europa bekannt. Dieses Jahr stehen 14 Touren auf dem Programm, von denen die meisten bereits ausgebucht sind. Viele finden 2024 zum letzten Mal statt, da für die Stammkunden immer neue Reisen entwickelt werden.Für 2024 können Sie sich noch einige wenige Plätze sichern: zum Beispiel bei der Schweizer Seen & Pässe Tour oder Sie erkunden Österreich bei der Austrian Classic Tour im Juni 2024. Zum letzten Mal finden 2024 die Reisen in der Provence sowie auf Sardinien statt, wo aktuell noch Restplätze verfügbar sind.Hier finden Sie alle Informationen zum Reiseprogramm: