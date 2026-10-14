Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1076317

MS Budgetoptimierung GmbH An der Raumfabrik 35 76227 Karlsruhe, Deutschland https://solarinvest-experten.de/
Ansprechpartner:in Frau Katharina Valoskova
Logo der Firma MS Budgetoptimierung GmbH

Fertiggestelltes, IAB fähiges Batteriespeicher Investment: 10-15 % p.a. Renditepotenzial mit etablierten Marktführern für Stromvermarktung als Partner

(lifePR) (Karlsruhe, )
Der Ausbau erneuerbarer Energien erhöht den Bedarf an leistungsfähigen Speicherlösungen. Gleichzeitig entsteht für Investoren eine interessante Anlageklasse: das Batteriespeicher Investment. Es verbindet die Chancen eines wachsenden Zukunftsmarktes mit attraktiven Ertragsperspektiven und möglichen steuerlichen Vorteilen.

Warum in Batteriespeicher investieren?

Batteriespeicher als Kapitalanlage gewinnen zunehmend an Bedeutung. Großbatteriespeicher und Stand-Alone-Speicher nehmen überschüssigen Strom auf und speisen ihn bei höherer Nachfrage wieder ins Netz ein. Durch die Arbitrage am Strommarkt sowie die Teilnahme am Regelenergiemarkt können attraktive Erlöse erzielt werden. Zusätzlich puffert ein Batteriespeicher erzeugter Strom, wenn es an der Börse negative Preise gibt. Dadurch können bei PV Anlagen die nicht vergütungsfähigen Negativstunden deutlich reduziert werden.

Großbatteriespeicher leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der Energieversorgung. Sie gleichen Schwankungen im Stromnetz aus und stellen Energie bereit, wenn sie benötigt wird. Darüber hinaus können Erlöse durch die Bereitstellung von Speicherleistung für Netzbetreiber und andere Marktteilnehmer entstehen.

Je nach Projekt und Marktbedingungen kann ein Batteriespeicher Investment zusammen mit dem geeigneten Stromhändler ein jährliches Ertragspotenzial von 10,5 bis 15 % p. a. tatsächlich realisieren. Zusätzlich können unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen steuerliche Vorteile durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) und die Sonderabschreibung genutzt werden. Der IAB kann dabei bis zu 50 % der begünstigten Investitionskosten betragen. Ergänzend können im Anschaffungsjahr Sonderabschreibungen möglich sein. Die tatsächlichen steuerlichen Vorteile hängen von den individuellen Voraussetzungen ab.

Mehr Sicherheit und größere Ertragspotentiale durch die
richtigen Partner für Stromvermarktung des Batteriespeichers

Entscheidend damit ein Batteriespeicher Investment auch in der Praxis halten kann, was es verspricht, ist einen soliden und vor allem erfahrenen Stromhändler als Partner zu haben. Hier arbeitet die Mehrwert Solar in ihren Angeboten eines PV Anlagen und Batteriespeicher Investment mit den 2 Marktgrößen ES FOR IN, die schon mehrfach ausgezeichnet wurden, sowie die EWE als 6 größter Energieversorger Deutschlands, zusammen.

Dies schafft für einen Investor zusätzliche Sicherheit und auch größere Ertragspotentiale, da diese beiden Unternehmen bessere Handelsoptionen, aufgrund ihrer Markterfahrung und Größe in der Vergangenheit erzielen konnten. So können z.B. neben dem Day-Ahead-Handel, auch Intraday-Handel sowie Regelenergie und Netzdienstleistungen kombiniert werden und professionell abgebildet werden.

Zusätzlich erhalten Investoren von Projekten der Mehrwert Solar reduzierte
Konditionen bei den Gewinnbeteiligungen des Stromvermarkters, was den Ertrag nach Kosten in diesen Fällen für Investoren optimiert. 

Sachwert mit Garantie und professioneller Betriebsführung

Mit einem Batteriespeicher Investment investieren Käufer in eine zukunftsorientierte Energieinfrastruktur. Das angebotene Konzept umfasst eine zehnjährige Herstellergarantie, sowie einen organisierten Versicherungsschutz und eine professionelle technische genauso wie kaufmännische Betriebsführung.

Damit verbindet ein Batteriespeicher Investment mehrere Vorteile:
  • Zukunftsorientierter Sachwert im Bereich erneuerbarer Energien
  • Mögliche steuerliche Vorteile durch IAB und Sonderabschreibung
  • Ertragschancen durch Stromhandel und Regelenergie
  • Professionelle Betreuung, Vermarktung und Betriebsführung
Schnellere Erträge durch bestehende Infrastruktur

Die Mehrwert Solar bietet aktuell die Möglichkeit, in bereits bestehende Batteriespeicherpark zu investieren. Die erforderlichen Genehmigungsverfahren sind bereits abgeschlossen. Dadurch werden wesentliche Entwicklungsrisiken reduziert, die bei neu geplanten Projekten entstehen können.

Die Batteriespeicher speisen in eine bestehende AC-Infrastruktur mit Transformator- und Übergabestation ein. Das schafft gute Voraussetzungen für eine zeitnahe Inbetriebnahme und Vermarktung. Investoren können dadurch potenziell früher von den geplanten Erträgen profitieren, ohne lange Genehmigungs- und Bauphasen abwarten zu müssen. Der tatsächliche Ertragsbeginn hängt vom jeweiligen Projekt- und Betriebsstatus ab.

Strategische Ergänzung für Unternehmer

Gerade für Unternehmer und gutverdienende Entscheider kann ein Batteriespeicher Investment als Kapitalanlage eine interessante Ergänzung zur bestehenden Vermögensstruktur sein. Es ermöglicht, Kapital gezielt in eine wachsende Schlüsseltechnologie der Energiewende zu investieren - unabhängig von klassischen Finanzmarktanlagen.

Die Kombination aus Sachwert, marktbezogenen Ertragschancen und möglichen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten macht Batteriespeicher zu einer prüfenswerten Investitionsmöglichkeit für langfristig orientierte Anleger.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.