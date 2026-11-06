Bio-Qualität – aus Verantwortung und Überzeugung

Für uns beginnt Qualität deshalb lange bevor unsere Fermentation startet. Sie beginnt auf dem Feld – mit sorgfältig ausgewählten Bio-Rohstoffen, die nach den Vorgaben der EU-Öko-Verordnung angebaut und regelmäßig kontrolliert werden.
Deshalb setzen wir bei livQ auf kontrollierte Bio-Rohstoffe. Nicht, weil Bio gerade im Trend liegt, sondern weil es zu unserem Verständnis von Qualität gehört.
- Kontrollierte Bio-Rohstoffe
- EU Zertifiziert nach der EU-Öko-Verordnung
- Mitglied im Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN)
- Schonende Fermentation und Verarbeitung
- Transparente Qualitätskontrollen
Das EU-Bio-Siegel steht für verbindliche gesetzliche Vorgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von der Erzeugung der Rohstoffe über die Verarbeitung bis zur Kennzeichnung werden Bio-Produkte regelmäßig von unabhängigen Kontrollstellen überprüft.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das vor allem eines: nachvollziehbare Standards und Transparenz.
Mit Bio verbunden sind unter anderem:
- der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel
- der Schutz von Boden, Wasser und biologischer Vielfalt
- verantwortungsvolle Anbaumethoden
- kontrollierte und nachvollziehbare Herstellungsprozesse
Gute Fermentation beginnt mit guten Rohstoffen
Die Qualität unserer fermentierten Produkte beginnt mit der Auswahl der Rohstoffe. Deshalb setzen wir auf kontrollierte Bio-Zutaten aus ökologischem Anbau. Denn nur hochwertige Früchte, Gemüse und Nüsse bieten die Grundlage für eine natürliche Fermentation in gewünschter Qualität.
Fermentation bedeutet für uns weit mehr als eine schonende Verarbeitung. Sie ist ein natürlicher Umwandlungsprozess, bei dem Milchsäurebakterien die pflanzlichen Rohstoffe Schritt für Schritt verändern. Während der Fermentation werden natürliche Zucker verstoffwechselt und neue Stoffwechselprodukte gebildet. Aus den ursprünglichen Zutaten entsteht so ein Lebensmittel mit einer neuen Zusammensetzung.
Genau darin liegt die Besonderheit unserer Fermentation: Sie bewahrt die Rohstoffe nicht einfach – sie verwandelt sie. Was am Ende entsteht, ist mehr als die Summe der ursprünglichen Zutaten. Die Fermentation bringt die charakteristischen Eigenschaften der Rohstoffe auf natürliche Weise in eine neue Form und macht sie zur Grundlage unserer fermentierten Lebensmittel.
Bio ist dabei kein Gesundheitsversprechen und keine Garantie für einen bestimmten Nährstoffgehalt. Für uns steht Bio vielmehr für kontrollierte Qualität, nachvollziehbare Herkunft und klar definierte Anforderungen der EU-Öko-Verordnung. Auf dieser Grundlage entfaltet die Fermentation ihr Potenzial – und genau darin liegt das Besondere unserer Produkte.
Warum wir Mitglied im BNN sind
Qualität endet für uns nicht bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Deshalb sind wir Mitglied im Bundesverband Naturkost Naturwaren e. V. (BNN).
Der BNN engagiert sich seit vielen Jahren für hohe Qualitätsstandards, transparente Lieferketten und die Weiterentwicklung der Naturkostbranche. Seine Richtlinien und Empfehlungen geben Unternehmen Orientierung und stärken das Vertrauen in Bio-Produkte.
Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das zusätzliche Sicherheit: Wir orientieren uns an den Qualitätswerten einer starken Bio-Gemeinschaft und entwickeln unsere Prozesse kontinuierlich weiter.
Die Mitgliedschaft im BNN ist für uns Ausdruck unseres Qualitätsverständnisses und unseres Anspruchs, Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu übernehmen.
Mehr über den BNN: https://n-bnn.de
BNN-Richtlinien: https://n-bnn.de/leistungen-services/bnn-richtlinien-und-empfehlungen
Transparenz schafft Vertrauen
Immer mehr Menschen möchten wissen, woher Lebensmittel stammen, wie sie hergestellt werden und worauf sich Qualitätsaussagen stützen.
Diese Entwicklung begrüßen wir ausdrücklich. Denn Vertrauen entsteht durch nachvollziehbare Standards, unabhängige Kontrollen und eine offene Kommunikation.
Auch unabhängige Institutionen wie das Umweltinstitut München leisten einen wichtigen Beitrag. Sie bereiten wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittel verständlich auf und fördern einen faktenbasierten Dialog.
Weitere Informationen: https://umweltinstitut.org
Unser Verständnis von Bio
Bei livQ verwenden wir ausschließlich kontrollierte Bio-Rohstoffe gemäß den Vorgaben der EU-Öko-Verordnung. Gleichzeitig achten wir auf schonende Herstellungsverfahren und sorgfältige Fermentation.
Bio ist für uns kein Werbeargument. Es ist Ausdruck unseres Qualitätsanspruchs – von der Auswahl der Rohstoffe bis zum fertigen Produkt.
Denn echte Qualität entsteht durch Sorgfalt, Transparenz und Verantwortung.
Häufige Fragen
Was bedeutet das EU-Bio-Siegel?
Das EU-Bio-Siegel bestätigt, dass ein Lebensmittel nach den Vorgaben der EU-Öko-Verordnung erzeugt, verarbeitet und regelmäßig kontrolliert wurde. Es schafft Transparenz und bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine verlässliche Orientierung.
Warum verwendet livQ Bio-Rohstoffe?
Kontrollierte Bio-Rohstoffe passen zu unserem Anspruch an Qualität und Transparenz. Sie bilden die Grundlage für unsere schonenden Fermentationsverfahren und eine nachvollziehbare Herstellung.
Was bedeutet die Mitgliedschaft im BNN?
Der Bundesverband Naturkost Naturwaren e. V. (BNN) setzt sich für hohe Qualitätsstandards und transparente Lieferketten in der Bio-Branche ein. Mit unserer Mitgliedschaft bekennen wir uns zu diesen Werten und zu einer verantwortungsvollen Herstellung.
Unser Fazit
Verantwortung beginnt für uns dort, wo Qualität entsteht – bei der Auswahl unserer Rohstoffe. Mit kontrollierter Bio-Qualität, sorgfältiger Fermentation und transparenten Herstellungsprozessen möchten wir Produkte schaffen, denen Sie vertrauen können.
Denn jede gute Entscheidung beginnt mit einer bewussten Wahl.