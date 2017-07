Sommernachtsfeste in Zell am See erleben – und in den Libertas Hotels Latini und Der Schütthof entspannen Das Latini und Der Schütthof sind ideale Ausgangspunkte für erlebnisreiche Tage und Nächte in der traumhaften Stadt im Salzburger Land

















Zell am See ist immer eine Reise wert, und in diesem Sommer ganz besonders. Denn die 20. Zeller Sommernachtsfeste verleihen der ohnehin schon wunderschönen Stadt im Salzburger Land ein faszinierendes, südländisches Flair.



Noch bis zum 30. August erleben die Besucher in der Fußgängerzone jeden Mittwoch ab 19 Uhr außergewöhnliche Künstler von Clownerie bis Comedy, feiern zu mitreißender Musik und genießen die kulinarischen Leckerbissen. Der abendliche Spaziergang rund um den See wird auch deshalb zum wunderbaren Erlebnis, weil heimisches Brauchtum und Tradition mit Show und Kochkunst aus aller Welt vereint werden. Von Dienstag bis Donnerstag begeistern außerdem pünktlich zum Sonnenuntergang drei verschiedene Wasser- und Lichtshows.



Der perfekte Anlass also für eine entspannte Auszeit am Zeller See. Zumal Erholungsuchende im Vier-Sterne-Hotel Latini und dem direkt gegenüberliegenden Drei-Sterne-Hotel Der Schütthof genau richtig sind, wenn sie ausspannen und zugleich viel erleben möchten. Die beiden Hotels der Libertas Gruppe, geführt von Hoteldirektorin Ingeborg Jungwirth, liegen im malerischen Zeller Becken, an der Talstation der Areitbahn. Der ideale Ausgangspunkt also, um das Flair der Stadt, aber auch die atemberaubende Bergwelt zu entdecken. Und das richtig entspannt, ganz gleich ob mit der Familie oder während einer gemütlichen Auszeit zu zweit.



Im Libertas Hotel Latini können die Gäste gleich in mehreren hauseigenen Restaurants und Bars schlemmen und im Wellnessbereich während einer Massage oder bei einem Saunabesuch die Seele baumeln lassen. Das Verwöhnprogramm, das pure Entspannung bietet, wird auch im gegenüberliegenden Urlaubshotel Der Schütthof angeboten.



Der Schütthof eignet sich dank großzügiger, komfortabler Zimmer und Suiten sowie fairer Preise darüber hinaus für Familien mit Kindern besonders gut. Und die täglich wechselnden Themenmenüs im Schütthoff verwöhnen jeden Gaumen.



Die Zeller Sommernachtsfeste erleben, mit dem Partner oder der ganzen Familie, den Komfort zweier Top-Hotels erleben, die herrliche Natur entdecken – wer sich kurzfristig für eine sommerliche Auszeit in Zell am See entschließt, ist in den Libertas Hotels Latini und Der Schütthof genau richtig.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Libertas Hotel Verwaltungsgesellschaft mbH

Das Libertas 4-Sterne-Hotel Latini & 3-Sterne-Hotel Der Schütthof liegen in Zell am See direkt an der Talstation der Areitbahn.



Die umfangreiche Hotelausstattung des Latini mit 120 Zimmern beinhaltet mehrere Restaurants und Bars, einen Wellnessbereich mit Möglichkeiten für Massagen, Maniküre und Pediküre, ein Fitnessstudio, ein Hallenbad, Seminarräume und eine Tiefgarage. Die drei unterschiedliche Zimmerkategorien DZ Alpenrose, DZ Enzian und Suite Edelweiß stehen zur Wahl.



Das Urlaubshotel Der Schütthof mit 80 Zimmern in ebenfalls drei Kategorien bietet mehrere Restaurants und Bars sowie einen Wellnessbereich mit zwei Saunen mit 60 und 90 Grad sowie Dampfbad an.



Beide sich gegenüberliegende Hotels werden von der Hoteldirektorin Ingeborg Jungwirth geführt und gehören der Libertas Hospitality Group an.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers