Geförderte Sprachreisen dank Erasmus+: Eine Brücke zur globalen Bildung

Berufliche Weiterbildungskurse insbesondere für Lehrkräfte mit Schwerpunkten wie Nachhaltigkeit, Kreativität und Motivation. Ergänzend dazu vermitteln Achtsamkeitskurse Techniken zur Stressbewältigung und mentalen Resilienz, die sich positiv auf den Berufsalltag auswirken.

Das Erasmus+-Programm der Europäischen Union bietet Fachkräften des Bildungssektors die Möglichkeit, ihre sprachlichen und beruflichen Kompetenzen durch internationale Mobilität zu verbessern. Sprachkenntnisse sind hierbei ein wesentlicher Erfolgsfaktor, denn sie erleichtern nicht nur die Kommunikation im Gastland, sondern fördern auch das interkulturelle Verständnis. Hier setzt lernen & helfen Sprachreisen als Experte für sprachliche und kulturelle Weiterbildung an.Vielen ist Erasmus als Förderprogramm für Studierende innerhalb der EU bekannt. Weniger geläufig ist, dass Erasmus+ auch nach dem Studium Fachkräften im Bildungsbereich finanzielle Unterstützung für Weiterbildungsaufenthalte im Ausland bietet.Teilnahmeberechtigt sind Fachkräfte aus EU- und Partnerländern, die in einer Bildungseinrichtung oder einer bildungsnahen Organisation tätig sind, unabhängig davon, ob sie in der Lehre arbeiten oder nicht. Neben Lehrkräften können also auch Ausbilder:innen, Ehrenamtliche und nicht-lehrende Mitarbeitende an Grund- und weiterführenden Schulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Ausbildungsunternehmen, Vereinen, Volkshochschulen sowie privaten und kirchlichen Trägern von einer Förderung profitieren. Auch lokale und regionale Behörden mit Sitz in Deutschland können teilnehmen.Ein erfolgreiches internationales Bildungsprogramm erfordert eine gezielte sprachliche und kulturelle Kompetenz. Sprachreisen spielen hierbei eine entscheidende Rolle: Sie bieten intensive Kurse, die die Sprachfähigkeiten verbessern, interkulturelle Kompetenzen stärken und die Teilnehmer:innen auf ihre Auslandserfahrungen vorbereiten.Gerade Fachkräfte im Bildungssektor profitieren von internationalem Austausch sowie der Möglichkeit selbst wieder in die Rolle des Schülers zu schlüpfen. Die Programme von lernen & helfen Sprachreisen unterstützen die Teilnehmer:innen dabei, sprachliche Barrieren zu überwinden und sich sicher in neuen kulturellen Umfeldern zu bewegen.Ob zur Vorbereitung auf einen längeren Auslandsaufenthalt, zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit oder als professionelle Fortbildung – die Sprach- und Weiterbildungskurse in England, Irland, Spanien, Portugal oder Malta bieten große Auswahl praxisnaher Inhalten und moderner Methoden. Bereits ab einer Woche können Interessierte an geförderten Sprachkursen teilnehmen.Als erfahrener Anbieter von Sprachreisen legt lernen & helfen Sprachreisen besonderen Wert auf spezialisierte Programme für Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen. Dazu gehören:Erasmus+ Stipendien machen internationale Weiterbildung für viele Fachkräfte im Bildungsbereich möglich. lernen & helfen Sprachreisen bietet Interessierten nicht nur zahlreiche Angebote, sondern auch Unterstützung bei der Antragstellung für die Erasmus+-Förderung, um Bildungseinrichtungen und Einzelpersonen die Teilnahme am Programm zu erleichtern.Die Förderung einer Sprachreise durch Erasmus+ schließt deren Anrechnung als Bildungsurlaub nicht aus. Bildungsurlaub ist die bezahlte Freistellung des Arbeitnehmers zum Zweck einer Weiterbildung. In den meisten Bundesländern können jährlich bis zu fünf Tage Bildungsurlaub beantragt werden – eine ideale Ergänzung zur Erasmus+ Förderung.