Der Zauber Afrikas trifft auf karibische Lebensfreude

Mit Leonel Cigars haben Norbert und Daniel Höldke 2014 eine exklusive Premiummarke kreiert, die in 15 Länder Europas und der ganzen Welt exportiert wird: ausgezeichnete Premium-Longfiller, die ausschließlich für die Firma Paul Bugge in Handarbeit produziert werden.



Es ist die Freude an besonderen, einzigartigen Blends, welche die beiden Zigarrenenthusiasten inspiriert und motiviert. Dabei ist das Erfolgsgeheimnis der Leonel-ZigarZigarren nicht nur die Verwendung erlesener Tabake und spezieller Fermentationsverfahren. Es sind Leidenschaft, Kreativität und viel Liebe zum Detail, die aus einer guten eine exzellente Zigarre machen.



Alle Tabake für die verschiedenen Leonel-Zigarrenserien werden mit Bedacht ausgewählt. Die Herstellung der Leonel-Blends erfolgt ganz nach dem persönlichen Geschmack ihrer Macher und mit einem durchdachten Konzept. Die ständige Interaktion mit den Masterblendern garantiert die gleichbleibend hohe Qualität und den charakteristischen, facettenreichen Geschmack, der das Label „Taste of Excellence“ verdient.



Das Spektrum der Leonel-Zigarren, die in verschiedenen Serien erhältlich sind, reicht von der sanften Classic über die mittelstarke Rare bis zur kräftigen Terre Rouge. Unterschiedliche „Limited Editions“ bereichern die Auswahl zusätzlich. Sie sind nur in begrenzter Stückzahl erhältlich und ein Schatz in jedem Humidor.

