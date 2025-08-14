Der Zauber Afrikas trifft auf karibische Lebensfreude
Leonel Ambassador Edition 2025: Genuss neu definiert
Bei der Entwicklung der Leonel Ambassador Edition 2025 lag der Fokus auf einem besonderen Geschmackserlebnis mit eleganter, vielschichtiger Aromatik. Das Ergebnis ist ein spannender Blend, mit dem Leonel Cigars die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt. Schließlich hatte die Leonel Cameroon, die ebenfalls ein Deckblatt aus dem westafrikanischen Land trug, den Erfolg der Marke begründet und die Fachwelt auf Anhieb begeistert.
Cameroon-Deckblätter gehören zu den teuersten Tabaken der Welt, da sie recht selten und nur in geringen Mengen erhältlich sind. Sie wachsen an den Ausläufern des Kamerunberges, mit über 4000 Metern die höchste Erhebung Westafrikas. Das tropische, niederschlagsreiche Klima der Region bietet optimale Voraussetzungen für den Tabakanbau, der übrigens auf deutsche Kolonialherren zurückgehen soll. Typisch für Cameroon-Tabak sind die zarten, kleinen Blätter, die zwar viel Tiefe und Aroma mitbringen, aufgrund ihrer geringen Größe aber auch schwierig zu verarbeiten sind - besonders bei voluminöseren Formaten.
Raffinierte Komposition
mit viel Tiefe und Aroma
Bei der Ambassador Edition 2025 hat Leonel Cigars die Noblesse des dunklen Cameroon-Deckblatts mit ausgesuchten dominikanischen Einlagetabaken kombiniert, was den Zigarren ihren einzigartigen Charakter verleiht. Das cremige Geschmacksprofil mit Noten von Kaffee und Zartbitterschokolade und die dezent süßliche Würze des Cameroon-Deckblatts verbinden sich zu einer raffinierten Komposition, die sich von allen anderen Leonel-Serien deutlich unterscheidet. Wer das Besondere sucht und Freude an exklusiven Zigarren hat, kommt an der Ambassador Edition nicht vorbei. Das Umblatt stammt ebenfalls aus der Dominikanischen Republik, wo die mittelkräftigen Longfiller auch gefertigt werden.
Angeboten wird die Leonel Ambassador Edition 2025 als voluminöse Toro Gordo 6 x 56 in einer hochwertigen Fünfer-Magnetbox, die das edle Erscheinungsbild dieser Zigarre unterstreicht.