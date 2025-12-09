Lehanka gewinnt C2A Creative Communication Award 2025 für nachhaltiges Luxusverpackungsdesign

Die Lehanka Kommunikationsagentur wurde beim C2A Creative Communication Award 2025 in den Kategorien "Packaging Design" und "Sustainability" ausgezeichnet. Prämiert wurde das Nachhaltigkeitskonzept und die Gestaltung einer exklusiven Verpackung für eine limitierte Uhrenedition des deutschen Luxusuhrenherstellers Mühle-Glashütte. Die Jury würdigte das Projekt als "exklusives Verpackungsdesign, das Luxus und Nachhaltigkeit vereint". Es ist bereits die zweite internationale Auszeichnung für diese Arbeit.



Der C2A Creative Communication Award gehört zu den renommiertesten internationalen Wettbewerben für kreative Kommunikation und Design. Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit im Premiumsegment – und die Fähigkeit von Agenturen, ökologische Verantwortung mit gestalterischer Exzellenz zu verbinden.



Für Mühle-Glashütte entwickelte Lehanka eine Verpackung, die vollständig aus Recyclingpapier gefertigt ist. Inspiriert von der Kraft des Meeres, hält eine wellenförmige Einlage die Uhr sicher an ihrem Platz – "fest auf dem wilden Ozean", wie es im Konzept heißt. Eine fein gedruckte Seekarte und eine Kordel aus geborgenen Geisternetzen verleihen der Verpackung zusätzliche Bedeutungsebenen. Das Ergebnis: ein haptisches, emotionales und nachhaltiges Markenerlebnis, das den Anspruch der Marke auf allen Ebenen widerspiegelt.



"Luxus ist heute keine Frage von Oberflächenglanz, sondern von Haltung", sagt Kai-Uwe Lehanka, Geschäftsführer der Agentur. "Wir wollten zeigen, dass sich Exklusivität und Nachhaltigkeit nicht ausschließen – im Gegenteil: Sie verstärken einander, wenn man sie mit Konsequenz und gestalterischer Präzision zusammenbringt."



Neben dem Hauptpreis erhielt Lehanka zwei "Lobende Erwähnungen": für den interaktiven Showroom der Filzfabrik Fulda sowie für eine Augmented-Reality-Anwendung der Verpackung von Feinkost Keller. Die Projekte zeigen die Bandbreite der Agentur – von physischem Raum über Verpackungsdesign bis zu digitaler Markenerweiterung.



Die inhabergeführte Agentur mit Sitz in Fichtenau hat sich auf Markenführung und Design für Manufakturen, Premiummarken und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Mit einem klaren Fokus auf kreative Exzellenz, strategische Tiefe und nachhaltige Kommunikation arbeitet das Team um Kai-Uwe Lehanka für Kunden in ganz Deutschland – und erntet dafür zunehmend internationale Anerkennung.

