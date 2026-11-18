Legami steigt in die Welt der Hautpflege ein – mit Masken und Pflegeprodukten, inspiriert von Korean Beauty
Die neuen Produkte “Made in Korea” vereinen angesagte Formulierungen mit dem unverwechselbaren Stil der Marke – für eine besonders sanfte Hautpflege
Zum ersten Mal wird die Welt von Cutie Beauty um eine von Korean Beauty inspirierte Kollektion aus Masken und Pflegeprodukten erweitert, bei der Funktionalität und Kreativität aufeinandertreffen und die Hautpflege besonders sanft und angenehm machen. Eine Einladung, sich mit kleinen Beauty-Ritualen etwas Gutes zu tun – wobei jede Anwendung zu einer Gelegenheit wird, eine Pause einzulegen, zu entspannen und sich selbst etwas Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Gesichtsmasken, Augenpads, die Lippenmaske, die Pimple Patches, die Handmaske und die Fußmaske werden so zu den neuen Begleitern der Beauty-Routine und machen sie zu einem Moment ganz für sich selbst – mit kleinen Verwöhnmomenten und einer Prise Kreativität.
Sich um die eigene Haut zu kümmern, war noch nie so cute.
Die neuen Gesichtsmasken von LEGAMI verwandeln die Skincare dank sieben unwiderstehlicher Figuren, die sieben verschiedene Formulierungen und Benefits bieten, in ein süßes Self-Care-Ritual.
Jede Maske trägt nämlich das Gesicht einer LEGAMI-Figur: Unicorn, das die Haut mit Vitamin C und Kirschblüten zum Strahlen bringt, Teddy Bear, für einen revitalisierenden Effekt dank Hyaluronsäure und Feige, Kitty mit beruhigender Wirkung durch Centella Asiatica, Pfirsich und Salbeiextrakt, Panda für einen Detox- und Reinigungsmoment mit Aktivkohle, Tea Tree, grünem Tee und Bambus. Außerdem nährt und hydratisiert Leopard die Haut intensiv mit Kollagen, Mango und Avocadoöl, Penguin schenkt dank Niacinamid und Beerenextrakt ein erfrischendes Gefühl, während Fawn die Haut mit Peptiden, Kokos und Lavendel in einem Moment der Entspannung und Regeneration begleitet.
Preis: 3,95€
Eine erholte Augenpartie und eine Extraportion Zärtlichkeit
Augenpads: vier Formeln, vier Benefits, vier einzigartige Designs. Jede Variante enthält ihre eigenen Wirkstoffe, die der Augenpartie eine besondere Pflege schenken.
Kirschblüten und Damaszener-Rosenwasser zeichnen die Unicorn-Variante aus, die entwickelt wurde, um die Augenpartie zum Strahlen zu bringen und zu revitalisieren. Feige und Hibiskus treffen im Teddy Bear-Design aufeinander und sorgen für einen beruhigenden Effekt. Die Augenpads im Kitty-Design mit Pfirsich und Kornblumenwasser pflegen die Augenpartie. Abgerundet wird die Kollektion durch die Panda-Patches mit grünem Tee und Gurke, die für einen abschwellenden Effekt sorgen. Vier kleine Beauty-Rituale, die man alle ausprobieren und sammeln kann.
Preis: 2,95€
Eine Pause ganz im Zeichen der Sanftheit
Die Lippenmaske von LEGAMI aus Hydrogel mit Rote-Früchte-Extrakt und Hyaluronsäure pflegt und hydratisiert die Lippen in nur 10 Minuten. Eine feuchtigkeitsspendende, zu 100 % vegane Formel mit köstlichem Erdbeergeschmack.
Preis: 2,95€
Bye-bye Hautunreinheiten, hello Cuteness!
Kleine Hautunreinheit, großer Wunsch, dass sie verschwindet. Die Pimple Patches von LEGAMI umfassen 24 Hydrokolloid-Patches mit Teebaumöl und Centella Asiatica. Klein und farbenfroh absorbieren diese Pflaster überschüssigen Talg, schützen die betroffene Stelle und helfen dabei, Hautunreinheiten tagsüber oder über Nacht zu verbessern.
Preis: 4,95€
Zärtlichkeit zum Greifen nah
Hände hoch: Es ist Zeit für einen Verwöhnmoment. Die Handmaske im Kitty Paw-Design von LEGAMI verwandelt eine Beauty-Pause in eine kleine Schnurr-Session. Sheabutter, Mangokernöl und Vitamin E pflegen die Hände, während das praktische Handschuhformat die Anwendung noch einfacher macht.
Preis: 4,95€
Eine sanfte Pflege von Kopf... bis Fuß
Nach einem langen Tag verdienen auch die Füße ein wenig Verwöhnung. Die neue Fußmaske im Kitty-Design von LEGAMI vereint Sheabutter, Jojobaöl und Vitamin E in einer pflegenden Formel. Das praktische Sockenformat umhüllt die Füße für 15–20 Minuten pure Entspannung.
Preis: 4,95€
Mehr Informationen unter: https://www.legami.com/de_de/ rdern.