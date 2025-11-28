Kontakt
LaVita GmbH Ziegelfeldstraße 10 84036 Kumhausen, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Michael Schwindl
LaVita übernimmt Titelsponsoring des IBU Weltcups Biathlon

(lifePR) (Kumhausen, )
LaVita wird ab der Saison 2026/27 neuer Titelsponsor des IBU Weltcups Biathlon sowie der IBU Weltmeisterschaften Biathlon. Der Hersteller des gleichnamigen Mikronährstoffkonzentrats weitet damit die Partnerschaft mit dem Weltverband IBU aus und markiert so einen weiteren wichtigen Schritt im Wintersport – einer Welt, in der Konzentration, Ausdauer und Regeneration maßgeblich über den Erfolg entscheiden.

Diese Verbindung passt ideal zur Unternehmensgeschichte: LaVita-Gründer Gerd Truntschka war als Eishockey-Nationalspieler selbst jahrelang Spitzensportler, bevor er sein Unternehmen aufbaute. Die ganzjährigen Belastungen und das Bedürfnis nach unkomplizierter und optimaler Versorgung mit allen Nährstoffen durch ein möglichst natürliches und frisches Produkt waren sein Antrieb, das Mikronährstoffkonzentrat LaVita zu entwickeln. Heute ist LaVita ein Produkt für die ganze Familie – ein Löffel liefert wichtige Vitamine, Spurenelemente sowie eine Vielzahl bioaktive Nährstoffe und Ballaststoffe.

Durch den Wechsel des Titelsponsors wird der offizielle Name des Wettbewerbs ab 2026/27 „LaVita IBU Weltcup Biathlon“ lauten. Das Sponsoring-Paket umfasst neben den Namensrechten auch umfangreiche Werbe-Möglichkeiten an der Strecke. Das Logo von LaVita wird unter anderem auf Startnummern, Bandenwerbung, exklusiven Startinstallationen sowie speziellen Promotionsmaterialien bei allen Rennen zu sehen sein.

„Fundierte Unterstützung der Gesundheit in jedem Alter und Alltag – dafür steht LaVita und dafür ist das Umfeld im Biathlon, das traditionell ganze Familien begeistert, ideal“, sagt Truntschka, „Wir möchten mit unserem Produkt möglichst viele Menschen in jedem Alter erreichen. Denn nicht nur die renommierte Harvard University empfiehlt jedem Menschen eine tägliche Ergänzung mit Mikronährstoffen.“

Auch die Zusammenarbeit mit den früheren Weltklasse-Biathleten Magdalena Neuner sowie den Norwegern Johannes Thingnes und Tarjei Bø wird fortgeführt. Die humorvollen Werbespots mit den sympathischen Bø-Brüdern haben bei vielen Biathlon Fans bereits Kult-Status.

>> Biathlon-Auftakt <<
Erster Biathlon Weltcup Saison 25/26 in Östersund
Übertragung: ARD + EUROSPORT
Sa, 29.11.25
13:15 Uhr - Staffel Damen, 4x6 km
16:55 Uhr - Staffel Herren, 4x7,5 km
So, 30.11.25
14:00 Uhr - Staffel Single Mixed
16:40 Uhr Staffel Mixed
Viel Spaß und Spannung wünscht LaVita!

➔ Anfragen für Interviews mit Magdalena Neuner, Johannes Thingnes Bø,
Tarjei Bø oder LaVita-Gründer Gerd Truntschka unter:

Michael Schwindl
LaVita GmbH, Ziegelfeldstr. 10, 84036 Kumhausen
Web: lavita.com | E-Mail: michael.schwindl@lavita.de

Bildmaterial:
Download Dropbox:
https://www.dropbox.com/scl/fo/3g49heonn8isyg8litrba/AMIAr8qSc7YbI5h91saSOJo?rlkey=edgpd4js7z6twzwv2bcn4dl1u&st=xjqegw2x&dl=0

LaVita GmbH

LaVita ist ein bayerisches Familienunternehmen, das seit 1999 das gleichnamige Mikronährstoffkonzentrat herstellt und vertreibt. Das Unternehmen wurde von dem ehemaligen Eishockey-Profi Gerd Truntschka gegründet und hat seinen Sitz in Kumhausen bei Landshut. LaVita wird hergestellt aus über 70 pflanzlichen Zutaten wie Obst, Gemüse, Kräutern und pflanzlichen Ölen – und ergänzt mit wertvollen Mikronährstoffen in wissenschaftlicher Dosierung. Das Konzentrat liefert nicht nur alle wichtigen Vitamine und Spurenelemente, sondern auch Enzyme, Omega-3-Fettsäuren und reichlich Ballaststoffe. Ein Produkt für die Gesundheit der ganzen Familie.

