„Freunde kochen für Freunde“ im Weimarer Land erstmals für die Öffentlichkeit
Kulinarik-Event im „Haus am See“ am 10. und 11. Oktober
Dazu gehören Michael und Adina Nagel vom Landgasthaus Nagel in Bad Berka. Sie bereiten gemeinsam ein Roastbeef aus dem Weimarer Land zu. Dabei schauen die Gourmets den Köchen über die Schulter und erfahren, wie sie das Fleisch punktgenau auf den gewünschten Gargrad zubereiten. Sascha Jakobi vom Schlossgasthof Auerstedt präpariert einen Braten vom regionalen Wild und freut sich dabei auf den persönlichen Austausch mit den Gästen. Bei den Desserts zeigen zwei regionale Konditorinnen ihr Können: Christin Büchner-Schröder vom Gasthaus Riechheimer Berg serviert am Freitag, 10. Oktober, herbstliche Nachspeisen, während Stefanie Kern vom Café Zeit in Bad Berka am Samstag, 11. Oktober, Thüringer Blechkuchen nach traditionellen Rezepten anbietet.
Zudem begleitet Roksalana, die Weinprinzessin von Bad Sulza, die Veranstaltung und informiert über den regionalen Weinanbau und die Lese des Jahrgangs 2025. Sie schenkt edle Tropfen der zwei größten Weinhersteller des Weimarer Landes aus: vom Thüringer Weingut Clauß vom Sonnenhof Bad Sulza und dem Weingut Zahn aus Kaatschen. Ergänzt wird das Getränkeangebot durch die Destillate von Matthias Wiegand aus Weimar, der Bio-Gin, Whiskey sowie Kräuter- und Beerenliköre als Aperitif oder Digestif anbietet.
Tickets und weitere Infos für „Freunde kochen für Freunde“ sind ab 89 Euro pro Person hier erhältlich.