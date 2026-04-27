Älter werden. Zuhause bleiben. Gut leben. – Aktionswochen „Zu Hause daheim“ im Landkreis Donau-Ries

Landrat Stefan Rößle: „Wir möchten unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mit den Herausforderungen des Älterwerdens allein lassen. Mit den Aktionswochen bringen wir die Fachberatung direkt zu den Menschen vor Ort, um Sicherheit zu geben und Wege für ein langes, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden aufzuzeigen.“
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Aktionswochen, alle Informationen und dasdas gesamte Programm sind unter www.donau-ries.de/aktionswochen zu finden.
Dienstag, 12 Mai 2026 - Aktionstag in Oettingen: Expertenwissen kompakt
Den Mittelpunkt bildet der große Aktionstag von 10:00 bis 16:00 Uhr im Pfarrheim St. Sebastian in Oettingen. Unter dem Leitmotiv „Älter werden. Zuhause bleiben. Gut leben.“ verwandelt sich das Pfarrheim in einen Marktplatz des Wissens. In zwei Vortragsblöcken (Vormittag ab 10:30 Uhr und Nachmittag ab 13:45 Uhr) geben Fachstellen Antworten auf existenzielle Fragen zu Pflegeorganisation, Wohnraumanpassung und rechtlicher Vorsorge.
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung.
Gewissheit schaffen: Das digitale Demenz-Screening
Ein kostenloses Gedächtnis-Screening in Kooperation mit „digiDEM Bayern“ bietet am Aktionstag eine niederschwellige Möglichkeit, die geistige Leistungsfähigkeit abzuklären.
- Wichtig: Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung ab dem 28.04.2026 (vormittags unter Tel. 0906 74-3607) möglich.
- Dienstag, 19. Mai: Außensprechstunde des Pflegestützpunkts
Im Rathaus Oettingen (Schloßstr. 36) bietet der Pflegestützpunkt von 09:00 bis 15:00 Uhr eine umfassende Einzelberatung an. Interessierte erhalten neutralen Rat zu Entlastungsmöglichkeiten für die Pflege zu Hause, zu Leistungen der Pflegeversicherung sowie zu regionalen Anbietern in der Versorgungslandschaft.
- Anmeldung: Tel. 0906 74-6886 (oder -6116) / Mail: pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de
- Freitag und Samstag, 22. und 23. Mai 2026 – Angehörigenschulung „Hilfe beim Helfen“
Diese zweitägige Intensivschulung im Pfarrheim St. Sebastian richtet sich speziell an An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz. Ziel ist es, den Umgang mit der Erkrankung zu erleichtern, einfühlsame Kommunikation in den Alltag zu integrieren und Strategien für herausfordernde Situationen zu entwickeln. Die Teilnahme ist kostenfrei.
- Anmeldung: Tel.: 0906 74-1527 / Mail: fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de
- Freitag, 22. Mai: Sicher im Sattel – E-Bike-Training & Fahrrad-Codierung
An der Grund- und Mittelschule Harburg (14:00 – 17:00 Uhr) trainieren zertifizierte ADFC-Trainer den sicheren Umgang mit Pedelecs – vom richtigen Anfahren bis hin zum souveränen Beherrschen des Motorschubs. Parallel bietet der ADFC eine Fahrrad-Codierung zur Diebstahlprävention an (Gebühr: 15 €, Barzahlung).
- Wichtig: Bitte eigenen Helm und eigenes Rad mitbringen.
- Anmeldung: Bis 18.05. unter Tel.: 0906 74-1052 / Mail: bsa@lra-donau-ries.de
- Freitag, 26. Juni: Konzertlesung „Lebensmut trotz(t) Demenz“
Die Psychologin und Liedermacherin Sarah Straub setzt ab 19:00 Uhr im Pfarrheim St. Sebastian ein Zeichen für einen lebensbejahenden Umgang mit der Diagnose Demenz. In ihrem 90-minütigen Programm verknüpft sie berührende Musik mit wissenschaftlicher Expertise und praktischen Orientierungshilfen. Vor Ort informieren das Landratsamt und die AOK Donau-Ries an Infoständen.
- Anmeldung: Tel.: 0906 74-1052 / Mail: bsa@lra-donau-ries.de