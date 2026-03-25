Zwei neue Beratungsstellen am Landratsamt Donau-Ries
Mit der Fachstelle für pflegende Angehörige und der Wohnberatung wurden zwei neue Anlaufstellen geschaffen.
Die Fachstelle für pflegende Angehörige ist auf die Information und längerfristige psychosoziale Begleitung zur Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und vor allem von Menschen mit Demenz spezialisiert. Parallel dazu startet die Wohnberatung, die den Menschen aufzeigt, welche Möglichkeiten es gibt, um möglichst lange zu Hause wohnen zu bleiben. Die Beratung zur Wohnraumanpassung erfolgt z.B. zur Schaffung von Barrierefreiheit oder dem Einsatz von Hilfsmitteln, die den Alltag erleichtern und die Selbständigkeit fördern können.
Mit den in Nördlingen ansässigen Beratungsstellen möchte das Landratsamt Donau-Ries eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, die bei den Herausforderungen im Alltag unterstützt. Die Beratungen können persönlich, telefonisch oder nach Vereinbarung auch zu Hause stattfinden.
Die Fachstelle für pflegende Angehörige erreichen Sie unter 0906 741527 und die Wohnberatung unter 0906 741526 oder über www.donau-ries.de.