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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
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Zwei neue Beratungsstellen am Landratsamt Donau-Ries

Mit der Fachstelle für pflegende Angehörige und der Wohnberatung wurden zwei neue Anlaufstellen geschaffen.

(lifePR) (Donauwörth, )
Mit der Eröffnung von zwei neuen Beratungsstellen wird das Unterstützungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für pflegende Angehörige im Landkreis Donau-Ries deutlich erweitert. Die neuen Fachstellen bieten kostenfreie, neutrale und vertrauliche Beratung an.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige ist auf die Information und längerfristige psychosoziale Begleitung zur Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und vor allem von Menschen mit Demenz spezialisiert. Parallel dazu startet die Wohnberatung, die den Menschen aufzeigt, welche Möglichkeiten es gibt, um möglichst lange zu Hause wohnen zu bleiben. Die Beratung zur Wohnraumanpassung erfolgt z.B. zur Schaffung von Barrierefreiheit oder dem Einsatz von Hilfsmitteln, die den Alltag erleichtern und die Selbständigkeit fördern können.

Mit den in Nördlingen ansässigen Beratungsstellen möchte das Landratsamt Donau-Ries eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, die bei den Herausforderungen im Alltag unterstützt. Die Beratungen können persönlich, telefonisch oder nach Vereinbarung auch zu Hause stattfinden.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige erreichen Sie unter 0906 741527 und die Wohnberatung unter 0906 741526 oder über www.donau-ries.de.

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