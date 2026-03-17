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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
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Zusätzliche Fördermittel für Natur- und Landschaftspflege im Jahr 2026

(lifePR) (Donauwörth, )
Für das Jahr 2026 stehen zusätzliche Fördermittel zur Verfügung, um Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur sowie des Küstenschutzes zu unterstützen. Insgesamt werden 2,65 Millionen Euro aus dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) bereitgestellt. Die Mittel fließen in Projekte im Rahmen der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie (LNPR).

Ziel der Förderung ist insbesondere die Schaffung, Wiederherstellung und Weiterentwicklung von Hecken, Knicks, Feldgehölzen sowie Baumreihen. Dabei sollen standortangepasste und heimische Gehölzarten verwendet werden, um die ökologische Vielfalt in der Kulturlandschaft zu stärken und Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten zu schaffen.

Die Förderung richtet sich vor allem an Landwirtinnen und Landwirte, weitere Landbewirtschafter sowie an Gemeinden, die Flächen in der freien Landschaft bewirtschaften. Besonders angesprochen sind Flächen entlang von Gewässern. Voraussetzung ist jedoch, dass sich diese nicht in Wiesenbrüterschutzgebieten befinden. Die Beantragung und Auszahlung der Fördermittel ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Für die Umsetzung der geförderten Maßnahmen steht den Antragstellenden allerdings ein längerer Zeitraum zur Verfügung: Projekte können bis zum 31. Dezember 2027 realisiert werden. Gefördert werden unter anderem die Pflanzung selbst einschließlich des Pflanzmaterials, die Vorbereitung der Fläche sowie Schutzzäune und Bewässerungsmaßnahmen.

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Bewirtschafter, die Interesse an einer Förderung haben, können sich an das Landratsamt Donau-Ries, Untere Naturschutzbehörde, naturschutz@lra-donau-ries.de ; Tel. 0906/74-286 wenden, um nähre Informationen zum Antragsverfahren zu erhalten.

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