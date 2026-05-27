Zur Woche der Europäischen Geoparks „Auf Schatzsuche am Goldberg“
In der Woche der Europäischen Geoparks und zum Tag der Biodiversität freut sich Geoparkführerin Carolin Schober-Mittring über viele große und kleine Schatzsucher! Termin ist am Sonntag, 31.05.2026, Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Parkplatz beim Goldberg in der Gemeinde Riesbürg, direkt neben der Straße zwischen Pflaumloch und Kirchheim/ Ries. Die „Schatzsuche“ dauert rund 2 Stunden. Bitte auf wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk achten, für Kinderwagen ist die Strecke leider nicht geeignet. Kosten: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Infos bei Carolin Schober-Mittring unter Telefon 09081-3663 oder per Mail an carolin.schober-mittring@web.de