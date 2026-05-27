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Zur Woche der Europäischen Geoparks „Auf Schatzsuche am Goldberg“

(lifePR) (Riesbürg, )
Gold – oder doch ganz andere Schätze? Der Goldberg birgt so manche Geheimnisse! Auf einer kleinen Wanderung rund um den Goldberg entdecken Kinder und interessierte Erwachsene mit der Geoparkführerin Carolin Schober-Mittring Schätze aus dem Riessee, begeben sich auf die Spuren der Archäologen in die Jungsteinzeit und machen sich durch ein Blütenmeer des Magerrasens auf die Suche nach Frühsommerboten und geheimnisvollen Tieren, die lebendig eingemauert sind, und Löwen, die in der Erde leben. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja doch ein Goldschatz?

In der Woche der Europäischen Geoparks und zum Tag der Biodiversität freut sich Geoparkführerin Carolin Schober-Mittring über viele große und kleine Schatzsucher! Termin ist am Sonntag, 31.05.2026, Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Parkplatz beim Goldberg in der Gemeinde Riesbürg, direkt neben der Straße zwischen Pflaumloch und Kirchheim/ Ries. Die „Schatzsuche“ dauert rund 2 Stunden. Bitte auf wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk achten, für Kinderwagen ist die Strecke leider nicht geeignet. Kosten: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Infos bei Carolin Schober-Mittring unter Telefon 09081-3663 oder per Mail an carolin.schober-mittring@web.de

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