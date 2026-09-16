Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1073107

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Zum Tag des Geotops in zwei der 100 schönsten Geotope Bayerns

(lifePR) (Nördlingen, )
Unter dem Motto „Dem Meteoriten auf der Spur“ lädt am Sonntag, 20.09.2026, die Diplom-Geographin und Geoparkführerin Kathrin Schön in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Oettingen zu einer Autoexkursion ein. Auf dieser werden die Geotope Aumühle und Burschel in Hainsfarth besucht, die zu den 100 schönsten Geotopen Bayerns zählen, und die Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes über die Entstehung des Rieses sowie seine besonderen Gesteine Suevit, Bunte Breccie und Ries-See-Kalk. Zum Abschluss überrascht am Ende der Tour bei guter Fernsicht ein großartiger Blick über das Ries. Start für die rund zweistündige Führung ist um 10 Uhr der Parkplatz am Schießwasen (Oettinger Festplatz) in Oettingen. Erwachsene bezahlen 6 €, Schüler ab 14 Jahren, Studenten und Azubis 3 €, Kinder unter 14 Jahren sind frei. Ggf. an Sonnen-/Regenschutz denken. Eine Anmeldung unter info@geo-idea.de oder Tel. 09081/2751335 ist unbedingt erforderlich. Im Anschluss an die Führung kann das Wanderbuch GeoWandern Geopark Ries von den Teilnehmern zu einem reduzierten Preis von 5 € erworben werden.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.