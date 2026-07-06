Zertifikatsverleihung audit berufundfamilie - Sommer-BBQ

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ist eine Voraussetzung dafür, dass Beschäftigte Leistung erbringen können. Zudem hat ein vereinbarkeitsförderndes Arbeitsumfeld einen entscheidend positiven Einfluss auf Leistungsbereitschaft und letztendlich auf die Gesamtperformance einer Behörde. Davon ist das Landratsamt Donau-Ries überzeugt, das am 18.06.2026 in Berlin mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie geehrt wurde. Das drei Jahre gültige Qualitätssiegel zeigt eindrucksvoll, dass die Kreisbehörde ihre vereinbarkeitsfördernden Arbeitsbedingungen systematisch gestaltet und Vereinbarkeit fest in der Kultur des Landratsamtes verankert ist



Bundesfamilienministerin Karin Prien unterstrich als Schirmherrin für das audit berufundfamilie in ihrer Videobotschaft anlässlich der Zertifikatsverleihung: „Familien sind die Keimzellen unserer Gesellschaft: Sie sorgen jeden Tag dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert – auch weil sie Erwerbsarbeit mit Kinderbetreuung oder auch der Pflege von Angehörigen vereinbaren. Dafür brauchen wir Arbeitgeber, die sich klar für ihre Beschäftigten und Familien einsetzen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbindlich fördern – Arbeitgeber wie die hier ausgezeichneten. Ich gratuliere allen Trägern der Zertifikate audit berufundfamilie herzlich. So entsteht für Beschäftigte ein stabiles Fundament – für die Einzelnen und für unser Land. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist kein Luxus, sondern ebenso ein Standortfaktor wie Steuerlast und Infrastruktur.“



Michael Dinkelmeier, Landrat und Behördenleiter, greift das Motto der Zertifikatsverleihung „Leistungsstark mit Vereinbarkeit“ auf und betont: „Vereinbarkeit und Leistungsfähigkeit schließen sich nicht aus – vielmehr sind gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und persönlichen Lebensphasen eine wichtige Voraussetzung für nachhaltige Leistung. Mit seiner familien- und lebensphasenorientierten Personalpolitik setzt das Landratsamt auf moderne und zukunftsweisende Arbeitsbedingungen. Dadurch fördern wir die Motivation unserer Beschäftigten, stärken ihre Verbundenheit mit der Verwaltung und positionieren uns als attraktiver Arbeitgeber.“



Leistungsstark war auch der Auditierungsprozess, den das Landratsamt im letzten Jahr durchlief. Dieser umfasste die Status quo-Erhebung, die darauf aufbauende Bedarfsanalyse sowie die Ermittlung des betriebsspezifischen Entwicklungspotenzials, die Definition bzw. Adaption der strategischen Zielsetzung und sowie die Erarbeitung konkreter Ziele und Maßnahmen anhand der acht Handlungsfelder Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Information und Kommunikation, Führung, Personalentwicklung, finanzielle Zusatzleistungen sowie Serviceleistungen.



Seit 2006 baut das Landratsamt Donau-Ries mit dem audit berufundfamilie sein familien- und lebensphasenbewusstes Arbeitsumfeld stetig aus. Von den Vereinbarkeitsangeboten profitieren mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums lud das Landratsamt seine Beschäftigte zu einem kleinen Sommer-BBQ ein, um gemeinsam die Auszeichnung zum familienfreundlichen Arbeitgeber zu feiern.

(lifePR) (