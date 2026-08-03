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Wo der Keltenfürst Hof hielt

Sommer am frühkeltischen Fürstensitz Ipf

(lifePR) (Donauwörth, )
Die Geopark Ries Führerin Christine Hornung, lädt am Sonntag, 9. August 2026, zu einer Sommerführung auf den frühkeltischen Fürstensitz Ipf bei Bopfingen ein. Der Ipf bei Bopfingen ist einer der schönsten und beeindruckendsten Berge im Geopark Ries. Sensationelle Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen bestätigen: auch einer der großen frühkeltischen Fürstensitze.

Beginnend am Freilichtmuseum, vorbei an den monumentalen Wallanlagen der Keltenburg, führt die Tour auf Wegen, die unsere keltischen Vorfahren schon vor 2500 Jahren beschritten haben. Oben erwartet die Teilnehmer eine herrliche Aussicht in die Landschaft um den Ipf und in den Meteoritenkrater Ries.

Die Führung beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt für die zweistündige Tour ist der Parkplatz am Info-Pavillion beim keltischen Freilichtmuseum, im dortigen „Keltenhof“ kann zum Mittagessen eingekehrt werden. Wegen der aktuellen Umleitung erfolgt die Zufahrt zum Ipf über Jahnstraße, Lindenstraße, alte Kirchheimer Straße. Um Wettertaugliche Kleidung und festes Schuhwerk, wird gebeten. Getränke nach Bedarf und Trekkingstöcke werden empfohlen.

www.geopark-ries.de/veranstaltungen .

Für Erwachsene kostet die Führung 6 €, Schüler und Azubis € 3€, Kinder bis 14 Jahre sind frei

Info: Christine Hornung Tel 07362 5732

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