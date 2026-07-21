Wo der Keltenfürst Hof hielt
Abendstimmung am frühkeltischen Fürstensitz Ipf
Beginnend am Freilichtmuseum, vorbei an den monumentalen Wallanlagen der Keltenburg, führt die Tour auf Wegen, die unsere keltischen Vorfahren schon vor 2500 Jahren beschritten haben. Oben erwartet die Teilnehmer eine herrliche Aussicht in die Landschaft um den Ipf und in den Meteoritenkrater Ries.
Die Führung beginnt um 18 Uhr. Treffpunkt für die zweistündige Tour ist der Parkplatz am Info-Pavillion beim keltischen Freilichtmuseum, zu erreichen über die Landstraße zwischen Bopfingen und Kirchheim am Ries (aktuelle Umleitung beachten).
Für Erwachsene kostet die Führung 6 €, Schüler und Azubis € 3, Kinder bis 14 Jahre sind frei.
Um Wettertaugliche Kleidung und festes Schuhwerk, wird gebeten. Getränke nach Bedarf, Trekkingstöcke werden empfohlen. Info: Christine Hornung Tel 07362 5732