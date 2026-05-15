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Wenn dieser Ort erzählen könnte

Im und um das Kloster in Maihingen mit dem Geopark Ries Führer Paul Wunderle

(lifePR) (Maihingen, )
Am Samstag, 16.Mai, von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr lädt Geopark Ries Führer Paul Wunderle zu einer offenen Führung rund um das Kloster in Maihingen ein.

Hier steht von weither sichtbar die stattliche Klosteranlage, in der auch heute noch reger Umtrieb herrscht. In den Gebäuden ist zum Beispiel das Museum KulturLandRies untergebracht oder die Glaubensgemeinschaft Kloster Maihingen beheimatet. Als besonderes Schmuckstück gilt die Barocke Klosterkirche. Sehenswert ist außerdem die Klostermühle oder der Bierkeller.

Doch, wie entstand dieser Ort? Warum steht diese Klosteranlage genau hier? Welchen Zweck erfüllten diese Gebäude früher? Für viele solcher Fragen und vielen weiteren gibt der Maihinger Geoparkführer Paul Wunderle gerne Antworten. Aber auch weitere interessante Geschichten gibt es hier zu Berichten, wie über eine Heilige, die zu Gast war, einen jungen Grafen der im Moor zu versinken drohte oder einem blinden Pferd, das bei den Bauarbeiten mithalf.

Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 09087/920867, per E-Mail wunderle-dp@t-online.de oder WhatsApp 0170/6620087. Die Teilnahme kostet 6 €, Ausgangspunkt ist am Geotop-Klosterberg, Klosterhof 8 Maihingen.

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