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Warnung der Bevölkerung – Bundesweiter Warntag am 10.09.2026

(lifePR) (Donauwörth, )
Am Donnerstag, den 10.09.2026, findet um 11:00 Uhr ein bundesweiter Probealarm für alle Warnmittel statt. Alle Warnmittel bedeutet Sirenenprobealarm, ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton, Warn-Apps, mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen sowie diverse Verwaltungswebsites. Durch die Konzentration der alarmauslösenden Stellen auf die Integrierten Leitstellen erfolgt die Alarmierung aus technischen Gründen nicht überall zum gleichen Zeitpunkt, sondern innerhalb eines Zeitraumes von ca. 20 Minuten nach 11:00 Uhr.

Die Probewarnung dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die in Deutschland vorhandene Warninfrastruktur zu überprüfen.
  • Der Sirenenprobealarm besteht aus einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton, der die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen soll, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.
  • Eine Entwarnung erfolgt über einen einminütigen, gleichbleibenden Heulton und würde im Ernstfall auch per Rundfunk bekannt gegeben.
  • Vereinzelte Kommunen warnen über vorhandene mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen.
  • Das Auslösen des Modularen Warnsystems MOWAS (WarnApps) erfolgt ausschließlich über den Bund. Außerdem wird beim Warntag Cell Broadcast, die Warnung direkt aufs Handy vom Bund getestet.
  • Kommunen können über ihre Websites auf den Probealarm hinweisen.
Eine Übersicht über die verschiedenen Warntöne und weitere Informationen zum Warntag finden Sie hier auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Sirenen - BBK.

Im Landkreis Donau-Ries werden die Sirenen in den folgenden Orten getestet:
  • Gemeinde Alerheim
  • Gemeinde Amerdingen                                                                                                   
  • Gemeinde Asbach-Bäumenheim (und mobile Sirene)
  • Gemeinde Auhausen
  • Gemeinde Buchdorf (mobile Sirene)
  • Gemeinde Deiningen
  • Große Kreisstadt  Donauwörth (mit Stadtteilen Auchsesheim, Nordheim, Schäfstall, Zirgesheim und mobile Sirene)
  • Gemeinde Ederheim
  • Gemeinde Ehingen
  • Gemeinde Forheim
  • Gemeinde Fünfstetten
  • Gemeinde Genderkingen
  • Gemeinde Hainsfarth
  • Gemeinde Holzheim (mit Ortsteilen Bergendorf, Pessenburgheim, Riedheim, Stadel)
  • Gemeinde Huisheim
  • Markt Kaisheim (und mobile Sirene)
  • Gemeinde Marxheim
  • Gemeinde Mertingen (mit Ortsteilen Druisheim und mobile Sirene)
  • Gemeinde Mönchsdeggingen
  • Gemeinde Möttingen
  • Stadt Monheim (mobile Sirene)
  • Gemeinde Münster
  • Gemeinde Niederschönenfeld (mit Ortsteil Feldheim)
  • Große Kreisstadt Nördlingen ( und mobile Sirene)
  • Gemeinde Oberndorf a. Lech (mit Ortsteil Eggelstetten)
  • Stadt Oettingen  (und mobile Sirene)
  • Stadt Rain a. Lech (mit Stadtteilen Bayerdilling, Etting, Gempfing, Mittelstetten,  Oberpeiching, Sallach, Staudheim, Unterpeiching, Wächtering, Wallerdorf und mobile Sirene)
  • Gemeinde Tapfheim
  • Gemeinde Wechingen
  • Stadt Wemding

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