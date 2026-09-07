Warnung der Bevölkerung – Bundesweiter Warntag am 10.09.2026

Die Probewarnung dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die in Deutschland vorhandene Warninfrastruktur zu überprüfen.
- Der Sirenenprobealarm besteht aus einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton, der die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen soll, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.
- Eine Entwarnung erfolgt über einen einminütigen, gleichbleibenden Heulton und würde im Ernstfall auch per Rundfunk bekannt gegeben.
- Vereinzelte Kommunen warnen über vorhandene mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen.
- Das Auslösen des Modularen Warnsystems MOWAS (WarnApps) erfolgt ausschließlich über den Bund. Außerdem wird beim Warntag Cell Broadcast, die Warnung direkt aufs Handy vom Bund getestet.
- Kommunen können über ihre Websites auf den Probealarm hinweisen.
Im Landkreis Donau-Ries werden die Sirenen in den folgenden Orten getestet:
- Gemeinde Alerheim
- Gemeinde Amerdingen
- Gemeinde Asbach-Bäumenheim (und mobile Sirene)
- Gemeinde Auhausen
- Gemeinde Buchdorf (mobile Sirene)
- Gemeinde Deiningen
- Große Kreisstadt Donauwörth (mit Stadtteilen Auchsesheim, Nordheim, Schäfstall, Zirgesheim und mobile Sirene)
- Gemeinde Ederheim
- Gemeinde Ehingen
- Gemeinde Forheim
- Gemeinde Fünfstetten
- Gemeinde Genderkingen
- Gemeinde Hainsfarth
- Gemeinde Holzheim (mit Ortsteilen Bergendorf, Pessenburgheim, Riedheim, Stadel)
- Gemeinde Huisheim
- Markt Kaisheim (und mobile Sirene)
- Gemeinde Marxheim
- Gemeinde Mertingen (mit Ortsteilen Druisheim und mobile Sirene)
- Gemeinde Mönchsdeggingen
- Gemeinde Möttingen
- Stadt Monheim (mobile Sirene)
- Gemeinde Münster
- Gemeinde Niederschönenfeld (mit Ortsteil Feldheim)
- Große Kreisstadt Nördlingen ( und mobile Sirene)
- Gemeinde Oberndorf a. Lech (mit Ortsteil Eggelstetten)
- Stadt Oettingen (und mobile Sirene)
- Stadt Rain a. Lech (mit Stadtteilen Bayerdilling, Etting, Gempfing, Mittelstetten, Oberpeiching, Sallach, Staudheim, Unterpeiching, Wächtering, Wallerdorf und mobile Sirene)
- Gemeinde Tapfheim
- Gemeinde Wechingen
- Stadt Wemding