Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060871

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Warnhinweis zum Auftreten des Goldafters

(lifePR) (Donauwörth, )
Der Goldafter (wissenschaftlich: Euproctis chrysorrhoea L.) ist auch dieses Jahr, in einigen Teilen des Landkreises Donau-Ries wieder anzutreffen. Das Landratsamt Donau-Ries weist darauf hin, dass von den Raupen dieses Nachtfalters gesundheitliche Risiken ausgehen können.

Die Raupen des Goldafters besitzen feine Brennhaare, die ein Nesselgift enthalten. Bei Kontakt können diese Haare Hautreizungen, Juckreiz und Ausschläge auslösen. In empfindlichen Fällen sind auch Atemwegsbeschwerden oder Augenreizungen möglich. Die Brennhaare können sich leicht lösen und durch den Wind verbreitet werden, wodurch auch indirekter Kontakt zu Beschwerden führen kann. Ähnlich wie die Brennhaare des Eichenprozesssionsspinners behalten diese ihre Wirkung über mehrere Jahre.

Der Goldafter ist wärme- und trockenheitsliebend und häufig an Sträuchern und Bäumen wie Weißdorn, Schlehe, Obstgehölzen oder Eichen zu finden. Die Raupen leben gesellig in kleinen, auffälligen Gespinsten, die meist an Zweigen oder in Astgabeln sichtbar sind. Bei großer Populationsdichte, kann es zu einem kompletten Kahlfraß der Wirtsgehölze kommen.

Empfehlungen zum richtigen Umgang mit dem Goldafter:
  • Meiden Sie befallene Bäume und Sträucher, insbesondere während der Raupenzeit im Frühjahr und Frühsommer.
  • Berühren Sie Raupen oder Gespinste nich mit bloßen Händen.
  • Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
  • Tragen Sie bei notwendigen Arbeiten im Garten schützende Kleidung (lange Ärmel, Handschuhe, ggf. Atemschutz).
  • Bei gesundheitlichen Beschwerden nach Kontakt sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.
Die Entfernung von Gespinsten sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen, da unsachgemäße Maßnahmen die Verbreitung der Brennhaare begünstigen können.

Bei weiteren Fragen können sie sich an die Kreisfachberatung des Landratsamtes Donau-Ries unter 0906 74 255 oder gartenbau@lra-donau-ries.de wenden.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.