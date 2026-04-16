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Wanderausstellung des Jugendkunstwettbewerbs DONAURIES beim Jazz‑Kunst‑Abend am THG Nördlingen

(lifePR) (Donauwörth, )
Mit der ersten Station der Wanderausstellung Jugendkunst DONAURIES wird der Jugendkunstwettbewerb DONAURIES 2025 offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Den Auftakt bildet das Theodor‑Heuss‑Gymnasium Nördlingen: Im Rahmen des Jazz‑Kunst‑Abends am 19. April ab 18 Uhr verschmelzen dort junge Kunst und Musik zu einem besonderen kulturellen Erlebnis.

Der Jugendkunstwettbewerb DONAURIES 2025 lud Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Donau‑Ries ein, sich kreativ mit ihrer Region auseinanderzusetzen. Unter dem Leitthema „Meine Heimat DONAURIES“ entstanden zahlreiche Kunstwerke, die zeigen, wie vielfältig, persönlich und überraschend junge Sichtweisen auf Heimat sein können. Ob Landschaften, Orte, Menschen oder Gefühle – die Werke spiegeln das wider, was junge Menschen mit ihrer Umgebung verbinden.

Aus allen eingereichten Arbeiten wählte eine Jury ausgewählte Kunstwerke aus, die nun im Rahmen der Wanderausstellung gezeigt werden. Ziel der Ausstellung ist es, junge Kunst sichtbar zu machen und sie dorthin zu bringen, wo Menschen zusammenkommen. Als Wanderausstellung werden die Kunstwerke des Wettbewerbs an mehreren Orten im Landkreis Station machen und so einem breiten Publikum begegnen.

Die erste Präsentation im THG Nördlingen ist dabei bewusst in einen künstlerischen Abend eingebettet. Beim Jazz‑Kunst‑Abend treffen die ausdrucksstarken Werke junger Künstlerinnen und Künstler auf die Musik der Schulbigband. So entsteht ein Dialog zwischen Bildender Kunst und Musik – lebendig, offen und inspirierend.

Mit dem Jugendkunstwettbewerb DONAURIES 2025 und der dazugehörigen Wanderausstellung, setzt der Landkreis Donau‑Ries, auf Initiative des Regionalmanagements in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, ein starkes Zeichen für kulturelle Bildung und die Förderung junger Talente. Die Ausstellung lädt dazu ein, innezuhalten, hinzusehen und die Region einmal durch die Augen junger Menschen zu entdecken. Alle Kunstwerke, die Stationen der Wanderausstellung und weitere Infos zum Jugendkunstwettbewerb sind auf dieser Webseite zu finden: www.donau-ries.de/jugendkunst

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