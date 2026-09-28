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Wanderausstellung „Suevit in seiner Vielfalt“ im Märker-Besucherzentrum Harburg

Ausstellung im Rahmen des Jubiläums „20 Jahre Nationaler Geopark Ries“

(lifePR) (Donauwörth / Harburg, )
Im Jubiläumsjahr „20 Jahre Nationaler Geopark Ries“ präsentiert die Märker-Gruppe vom 2. bis 4. Oktober 2026 die Ausstellung „Suevit in seiner Vielfalt“ im Märker-Besucherzentrum Harburg/Schwaben. Die Ausstellung widmet sich dem vielseitigen Gestein Suevit und beleuchtet dessen Entstehung, Erscheinungsformen sowie seine Verwendung früher und heute.

Mit dem Partner Märker Zement GmbH möchte der UNESCO Global Geopark Ries die Faszination der heimischen Geologie für ein breites Publikum erlebbar machen. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Entstehung von Suevit – auch Traß genannt – sowie in dessen Einsatzmöglichkeiten. Zugleich wird die enge Verbindung zwischen den geologischen Besonderheiten des Rieskraters und der regionalen Industrie- und Baugeschichte deutlich. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Exponate entsteht ein breiter Überblick über das Thema Traß und dessen Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart. Die ausgestellten Stücke werden zur Verfügung gestellt von den Geopark-Partnern Märker Zement GmbH, RiesKraterMuseum Nördlingen, Matthias Wittner Steinbearbeitung und Restaurierung GmbH & Co. KG, dem finnischen Partner-Geopark Impact Crater Lake – Lappajärvi UNESCO Global Geopark sowie dem UNESCO Global Geopark Ries.

Die Ausstellung ist von Freitag, den 2. Oktober bis Sonntag, den 4. Oktober täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. An allen drei Tagen werden kostenlose Firmenrundgänge um 13 Uhr und 15.30 Uhr angeboten, die spannende Einblicke in die Produktion sowie in das Unternehmen Märker ermöglichen.

Ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm vertieft das Ausstellungsthema:
  • Am Freitag, 2. Oktober 2026, referiert Frau Dr. Sabine Heuschkel (Märker Zement GmbH) um 14.30 Uhr zum Thema „Kunst-Suevit – eine Alternative?“.
  • Am Samstag, 3. Oktober 2026, spricht der Geowissenschaftler Herr Fabian Weiß (Geopark Ries e. V.) um 14.30 Uhr über „Suevit – Entstehung und Variationen“.
  • Am Sonntag, 4. Oktober 2026, um 14.30 Uhr der Vortrag „Traß in der Baubranche“ von Herrn Dr. Markus Schauer (Schwenk Zement GmbH & Co. KG).
Nach ihrer Premiere im Besucherzentrum der Märker Zement GmbH in Harburg wird die Ausstellung als Wanderausstellung vom Geopark Ries e. V. weitergeführt. Ziel sei es, laut Heike Burkhardt, Geschäftsführerin Geopark Ries e. V., die Inhalte auch an weiteren Standorten bei Partnern des UNESCO Global Geoparks Ries zu präsentieren und damit die besondere Geologie der Region einem noch größeren Publikum näherzubringen.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung für den Rundgang wird gebeten unter www.maerker-gruppe.de/ausstellung.

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