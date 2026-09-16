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Vortrag im Rahmen der Demenzwoche Donau-Ries: „Hörgesundheit ist Gehirngesundheit“

(lifePR) (Donauwörth, )
Wie eng gutes Hören mit der Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Gehirns zusammenhängt, erläutert Hörakustikmeisterin Katharina Tiefenbacher in einem kostenfreien Vortrag am Montag, 21. September, um 18 Uhr im Schlosssaal des Kurfürstlichen Schlosses in Rain, Schlossstr. 16.

Unter dem Titel „Hörgesundheit ist Gehirngesundheit“ informiert die Referentin verständlich darüber, welche Auswirkungen bereits leichte Hörverluste auf die geistige Fitness haben können. Auch der Zusammenhang zwischen unbehandeltem Hörverlust und einem erhöhten Demenzrisiko wird thematisiert. Die Besucherinnen und Besucher erfahren zudem, warum es wichtig ist, bei Hörproblemen frühzeitig zu handeln.

Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten – ob selbst betroffen, als Angehörige oder einfach zur Information. Veranstalter sind die Audilogik GmbH, Fachzentrum für Hörgeräte Donauwörth und das Landratsamt Donau-Ries KompetenzNetz Pflege, Senioren und Menschen mit Behinderung.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick:
Veranstaltung: Hörgesundheit ist Gehirngesundheit
Datum: Montag, 21. September 2026
Ort: Schlosssaal, Schlossstr. 16, 86641 Rain
Beginn: 18.00 Uhr

Eintritt: Kostenfrei
Rückfragen: Landratsamt Donau-Ries: 0906 74-3607 oder kompetenznetz@lra-donau-ries.de.

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