Vortrag des finnischen Geologen Dr. Teemu Öhman
Die UNESCO Global Geoparks Lappajärvi und Ries und ihre Einschlagskrater – gleich oder völlig unterschiedlich?
Am Donnerstag, den 7. Mai, um 17.30 Uhr im Rathausgewölbe Nördlingen
Im Fokus stehen Entstehung und Geologie des Lappajärvi-Impaktkraters sowie ein Vergleich mit dem Rieskrater. Beide Strukturen sind mit rund 22 bis 26 Kilometern Durchmesser nahezu gleich groß und wurden erst in den 1960er-Jahren eindeutig als Meteoritenkrater erkannt. Trotz vieler Gemeinsamkeiten zeigen sich deutliche Unterschiede, etwa bei den entstandenen Gesteinen und der weiteren Entwicklung der Krater. Der Vortrag beleuchtet diese Unterschiede und geht der Frage nach, inwiefern die Erforschung des einen Kraters zum besseren Verständnis des anderen beitragen kann.
Anmeldung wird erbeten unter www.geopark-ries.de/vortrag. Der Eintritt ist frei.
Weitere Vorträge zum Jubiläumsjahr unter www.geopark-ries.de/vortraege.