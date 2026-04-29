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Vortrag des finnischen Geologen Dr. Teemu Öhman

Die UNESCO Global Geoparks Lappajärvi und Ries und ihre Einschlagskrater – gleich oder völlig unterschiedlich?

(lifePR) (Donauwörth, )
Der Geopark Ries lädt anlässlich des Jubiläums „20 Jahre Nationaler Geopark Ries“ herzlich zum Start einer Vortragsreihe ein. Den ersten kostenlosen und in diesem Fall englischsprachigen Vortrag hält der finnische Geologe Dr. Teemu Öhman über zwei bedeutende Einschlagskrater: den Lappajärvi-Krater in Finnland (Impact Crater Lake – Lappajärvi UNESCO Global Geoparkund das Nördlinger Ries in Bayern (UNESCO Global Geopark Ries).

Am Donnerstag, den 7. Mai, um 17.30 Uhr im Rathausgewölbe Nördlingen

Im Fokus stehen Entstehung und Geologie des Lappajärvi-Impaktkraters sowie ein Vergleich mit dem Rieskrater. Beide Strukturen sind mit rund 22 bis 26 Kilometern Durchmesser nahezu gleich groß und wurden erst in den 1960er-Jahren eindeutig als Meteoritenkrater erkannt. Trotz vieler Gemeinsamkeiten zeigen sich deutliche Unterschiede, etwa bei den entstandenen Gesteinen und der weiteren Entwicklung der Krater. Der Vortrag beleuchtet diese Unterschiede und geht der Frage nach, inwiefern die Erforschung des einen Kraters zum besseren Verständnis des anderen beitragen kann.

Anmeldung wird erbeten unter www.geopark-ries.de/vortragDer Eintritt ist frei.

Weitere Vorträge zum Jubiläumsjahr unter www.geopark-ries.de/vortraege.

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