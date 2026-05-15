Vortrag „Pflegefall- was tun?“
Wie kann eine Pflegesituation organisiert werden? Welche Leistungen stehen Pflegenden und Pflegebedürftigen zu und wie werden diese beantragt? Wie kann der Pflegestützpunkt Sie konkret unterstützen? Verschiedene Fragestellungen aus dem Pflegealltag werden aufgegriffen. Kommen Sie gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie!
Haben Sie Fragen vorab oder im Anschluss? Die Pflegeberaterinnen sind an beiden Standorten in Nördlingen und Donauwörth telefonisch erreichbar:0906/74-6886 oder -6116.
Weitere Informationen finden Sie auch unter https://www.donau-ries.de/pflegestuetzpunkt