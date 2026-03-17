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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
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Vortrag "Gemüseanbau im Topf und Balkon" mit Katrin Kell in Donauwörth

(lifePR) (Donauwörth, )
Die beiden Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege Donauwörth und Nördlingen laden zu einem interessanten Vortrag, am Donnerstag, den 26.03. um 19:00 Uhr in den Sitzungssaal des Landratsamtes Donau-Ries (Haus B, 4. OG, Zimmernummer 420) Pflegstraße 2, 86609 Donauwörth ein.

Immer mehr Menschen bauen Gemüse nicht mehr nur im klassischen Gartenbeet, sondern vermehrt auch in Gefäßen auf Balkon und Terrasse an. Die Referentin Katrin Kell leitet den Schau-Kleingarten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising. In diesem Garten gibt es neben klassischen Beeten zahlreiche unterschiedliche Pflanzgefäße, Balkonkästen, Hochbeete und vieles mehr zu sehen. In ihrem Vortrag wird sie Spannendes rund um Substratwahl, Pflege und Pflanzenauswahl, sowie Düngung erklären, um die Zuhörenden bestens auf die neue Gartensaison vorzubereiten.

Der Vortrag ist kostenlos und zählt als Fortbildung für alle Gartenpfleger aus den Gartenbauvereinen.

Alle Interessierten sind ebenfalls herzlich willkommen.

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