Vortrag "Gemüseanbau im Topf und Balkon" mit Katrin Kell in Donauwörth
Immer mehr Menschen bauen Gemüse nicht mehr nur im klassischen Gartenbeet, sondern vermehrt auch in Gefäßen auf Balkon und Terrasse an. Die Referentin Katrin Kell leitet den Schau-Kleingarten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising. In diesem Garten gibt es neben klassischen Beeten zahlreiche unterschiedliche Pflanzgefäße, Balkonkästen, Hochbeete und vieles mehr zu sehen. In ihrem Vortrag wird sie Spannendes rund um Substratwahl, Pflege und Pflanzenauswahl, sowie Düngung erklären, um die Zuhörenden bestens auf die neue Gartensaison vorzubereiten.
Der Vortrag ist kostenlos und zählt als Fortbildung für alle Gartenpfleger aus den Gartenbauvereinen.
Alle Interessierten sind ebenfalls herzlich willkommen.