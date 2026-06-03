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Vortrag „Die Bedeutung des Rieses für die Weltraumforschung“

Dritter Vortrag zum 20-jährigen Jubiläum des Nationalen Geoparks Ries – diesmal in Bopfingen

(lifePR) (Bopfingen, )
Der UNESCO Global Geopark Ries lädt anlässlich des Jubiläums „20 Jahre Nationaler Geopark Ries“ herzlich zum dritten Vortrag einer kostenlosen Vortragsreihe ein. Prof. Harald Hiesinger (Uni Münster) wird in der Bopfinger Schranne Spannendes und meist nicht Bekanntes über die Bedeutung des Rieses für die Weltraumforschung vermitteln.

Prof. Dr. Harald Hiesinger, Professor für Geologische Planetologie an der Universität Münster, gilt als ausgewiesener Kenner des Rieskraters und ist regelmäßig in die Vorbereitungen der ESA-Mondmissionen sowie der Astronautentrainings im Rieskrater eingebunden. In seinem Vortrag nimmt er seine Zuhörer mit auf eine spannende Reise, die vom Rieskrater ins Weltall führt. Er verknüpft dabei lokale Geologie mit internationaler Weltraumforschung.

Der Vortrag findet statt am Donnerstag, den 11. Juni, um 19.30 Uhr in der Schranne Bopfingen (Marktplatz 1, 73441 Bopfingen).

Anmeldung wird erbeten unter www.geopark-ries.de/vortrag. Der Eintritt ist frei.
Weitere Vorträge und Aktionen zum Jubiläumsjahr unter www.geopark-ries.de/jubilaeum.

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