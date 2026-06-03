Vortrag „Die Bedeutung des Rieses für die Weltraumforschung“
Dritter Vortrag zum 20-jährigen Jubiläum des Nationalen Geoparks Ries – diesmal in Bopfingen
Prof. Dr. Harald Hiesinger, Professor für Geologische Planetologie an der Universität Münster, gilt als ausgewiesener Kenner des Rieskraters und ist regelmäßig in die Vorbereitungen der ESA-Mondmissionen sowie der Astronautentrainings im Rieskrater eingebunden. In seinem Vortrag nimmt er seine Zuhörer mit auf eine spannende Reise, die vom Rieskrater ins Weltall führt. Er verknüpft dabei lokale Geologie mit internationaler Weltraumforschung.
Der Vortrag findet statt am Donnerstag, den 11. Juni, um 19.30 Uhr in der Schranne Bopfingen (Marktplatz 1, 73441 Bopfingen).
Anmeldung wird erbeten unter www.geopark-ries.de/vortrag. Der Eintritt ist frei.
Weitere Vorträge und Aktionen zum Jubiläumsjahr unter www.geopark-ries.de/jubilaeum.