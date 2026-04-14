Vorlesespaß kennt keine Altersgrenzen!
Damit älteren Menschen mit Beeinträchtigung mehr vorgelesen wird, bietet das Bündnis für Familie im Landkreis Donau-Ries am 25. April 2026 in den Räumlichkeiten der Tagespflege St. Vinzenz in Nördlingen ein kostenloses Vorleseseminar zum Thema „Vorlesen für Senioren“ an. Das Angebot richtet sich an alle aktiven Vorlesenden aber auch an Unerfahrene aus dem Landkreis Donau-Ries, die sich gerne in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen engagieren möchten.
Wenn Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich als Vorlesepate bzw. -patin zu engagieren und am Seminar teilnehmen möchten, können Sie sich gerne direkt an Frau Ursula Leinfelder unter familienbeauftragte@lra-donau-ries.de wenden. Nähere Informationen finden Sie auch auf dem Familienportal www.familie-im-donau-ries.de unter der Rubrik Bildung, Leseland Donau-Ries.