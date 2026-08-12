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Vollsperrung ST2212 Hohenaltheim zweiter Bauabschnitt 07.09.2026 - 30.09.2026

(lifePR) (Donauwörth, )
Die Staatsstraße ST2212 in Hohenaltheim wird zwischen der Hauptstr. 22 und 38 für den zweiten Bauabschnitt vom 07.09.2026 bis voraussichtlich zum 30.09.2026 für den gesamten Verkehr voll gesperrt.

Grund für die Sperrung sind Kanalbauarbeiten. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

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