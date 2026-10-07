Veranstaltung im Rahmen der Demenzwoche: Miteinander bei Demenz – Hilfen für die Alltagsgestaltung
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung bis zum 12.10. unter Telefon: 0 906 74-1527 Caroline Wagner oder E-Mail: fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de entgegen.
Die Veranstaltung richtet sich an pflegende Angehörige, Ehrenamtliche, Betreuungsfachkräfte in voll- und teilstationären Einrichtungen und findet in den Räumlichkeiten der Liselotte-Nold-Schule, Bürgermeister-Reiger-Straße 36, 86720 Nördlingen statt.
Veranstaltungsdaten auf einen Blick:
Veranstaltung: Miteinander bei Demenz – Hilfen für die Alltagsgestaltung
Datum: 14. Oktober 2026, 14:00-17:00 Uhr
Ort: Liselotte-Nold-Schule, Bürgermeister-Reiger-Straße 36, 86720 Nördlingen
Rückfragen und Anmeldung: Landratsamt Donau-Ries, Fachstelle für pflegende Angehörige, Caroline Wagner, 0906 74-1527 oder fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de.