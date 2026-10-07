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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
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Veranstaltung im Rahmen der Demenzwoche: Miteinander bei Demenz – Hilfen für die Alltagsgestaltung

(lifePR) (Donauwörth, )
Die Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamt Donau-Ries und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz laden am 14.10.2026 von 14:00-17:00 Uhr zu einer kostenlosen Veranstaltung ein. Sie erfahren hilfreiche Tipps, wie die Vogelbeobachtung den Alltag von Menschen mit Demenz aufwerten kann. Die Vögel an einer Futterstelle zu beobachten bringt Lebensfreude und Abwechslung in den Alltag. Anknüpfend an dieses Thema gibt es viele Möglichkeiten, sich miteinander zu beschäftigen. In dieser Fortbildung werden Ideen ausgetauscht, Spiele vorgestellt und ausprobiert sowie praktische Tätigkeiten umgesetzt. Außerdem gibt es einen Fachvortrag von der Fachstelle für Pflege und Demenz Schwaben.

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung bis zum 12.10. unter Telefon: 0 906 74-1527 Caroline Wagner oder E-Mail: fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de entgegen.

Die Veranstaltung richtet sich an pflegende Angehörige, Ehrenamtliche, Betreuungsfachkräfte in voll- und teilstationären Einrichtungen und findet in den Räumlichkeiten der Liselotte-Nold-Schule, Bürgermeister-Reiger-Straße 36, 86720 Nördlingen statt.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick:
Veranstaltung: Miteinander bei Demenz – Hilfen für die Alltagsgestaltung
Datum: 14. Oktober 2026, 14:00-17:00 Uhr
Ort: Liselotte-Nold-Schule, Bürgermeister-Reiger-Straße 36, 86720 Nördlingen
Rückfragen und Anmeldung: Landratsamt Donau-Ries, Fachstelle für pflegende Angehörige, Caroline Wagner, 0906 74-1527 oder fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de.

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