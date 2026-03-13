Kontakt
Unser Landkreis blüht auf

Schön für das Auge und gut für unsere Tier- und Pflanzenwelt

Auch im Jahr 2026 ist der Grundstein für blühende Landschaften und bunte Wiesen im Landkreis Donau-Ries wieder gelegt.

Seit bereits 10 Jahren ist die Aktion „Unser Landkreis blüht auf!“ ein großer Erfolg. Wie in den Vorjahren, werden auch heuer wieder mehrere tausend Samenmischungen an Interessierte Landkreisbürger, Vereine und Kindergärten verteilt. Die Tütchen können ab den 16. März kostenlos an der Infozentrale des Landratsamtes Donau-Ries in Donauwörth und Nördlingen abgeholt werden.

Nicht nur das Auge profitiert von der Aktion


Die Saatmischung reicht je Tütchen für eine Fläche von etwa einem Quadratmeter aus und kann ohne großen Aufwand in jedem Garten oder auf dem Balkon ausgesät werden. Auf Anfrage werden auch größere Packungen für eine Fläche von 200 m² ausgegeben. Neben einer bunten Farbenpracht wurde dabei auch auf eine große Artenvielfalt geachtet: „Insgesamt können im Sommer bis zu 40 verschiedene ein- und zweijährige Blühpflanzen sprießen“, erklärt Kreisgartenfachberater Paul Buß. Positiver Nebeneffekt ist die Entstehung von Lebensräumen für zahlreiche heimische Insektenarten.

Bei Interesse und Nachfragen zur Aktion „Unser Landkreis blüht auf!“, stehen Ihnen Anleitungen zum Ausbringen der Samenmischungen und weitere Informationen unter www.donau-ries.de/bluehwiese  zur Verfügung.

Außerdem hilft Ihnen der Gartenfachberater des Landkreises, Paul Buß unter 0906 74- 255 gerne weiter.

